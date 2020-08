Ana Bárbara confirma que Paula Levy es quien tiene Covid-19

Hace unos días, durante un espacio en el programa Sale el Sol , Talina Fernández contó que una de sus nietas había dado positivo a Covid-19. Aunque no reveló si se trataba de María o de Paula, hoy se sabe que es la menor quien se contagió, pues Ana Bárbara lo confirmó. Después de recibir un sinfín de comentarios preguntado por la salud de la joven, a quien considera una hija, la cantante compartió una captura de pantalla de una de sus videollamadas que acompañó de un mensaje en el que reporta que la joven se encuentra en franca recuperación: “Gracias a quienes me preguntan por la salud de mi hija @Paulalevy. Está cada vez mejor y pronto estaremos juntos todos en familia”, escribió Ana Bárbara sobre la imagen que compartió de la conversación que sostuvo con su hija quien, de acuerdo con información de su abuelita, se comenzó a sentir mal luego de pasar unos días en Acapulco.

Ana Bárbara no dio más detalles de la salud de Paula, pero sí reveló que se encuentra bien. Además de compartir cómo está la hija de su exesposo, José María Fernández El Pirru, la cantante también reveló en sus historias que está pasando unos días en México visitando a sus papás en Río Verde, San Luis Potosí, hasta donde viajó sola ya que sus hijos, Jerónimo, José María y Emiliano, se quedaron en Los Ángeles en confinamiento. Aunque hubiera querido aprovechar su estancia en nuestro país para ver a sus hijos, Paula y Emilino, debido a la condición médica de la joven, esta reunión tendrá que esperar, tal como lo dio a entender en su mensaje.

Aunque no reveló más detalle de cómo se encuentra Paula, en la imagen, vemos a la joven, de 18 años de edad, muy sonriente, mientras habla con Ana Bárbara a quien comenzó a llamar mamá desde el primer día en que la conoció, según ha contado la cantante. Durante este el aislamiento, Ana Bárbara ha echado mucho de menos a sus hijos en México, tal como lo reveló, en entrevista para Ventaneando, en mayo pasado: “Extraño a Paula, extraño a Emilio muchísimo, y cuando estoy con mis hijos de acá extraño a los de allá, entonces han sido de las cosas que también me han causado ese conflicto, ya ves cómo nos vemos muy seguido con mis hijos de México y ahorita no poderlos ver”, confesó en aquella plática.

Tras la sensible muerte de Mariana Levy, Ana Bárbara comenzó una relación con su viudo, fue en ese momento que conoció a Paula y a Emiliano quienes ganaron su corazón desde el primer día, según contó, en noviembre de 2019, en entrevista con Mara Patricia Castañeda: “Cuando yo conozco a los niños, lo primero que me dice Paula el día que me conoce es: ‘¿Te puedo decir mamá?’ (…) el hecho de que una niña de tres años te diga eso, es algo que va más allá de poder decirle que ‘no’. Yo asumí un papel de mamá porque cuando la gente me dice madrastra no me gusta, mis hijos me empezaron a decir mamá”, recordó sobre su primer encuentro con su hija Paula, quien se ha convertido en su gran cómplice en una familia de hombres.

Talina Fernández da detalles del contagio

El pasado viernes, la conductora compartió con los televidentes de Sale el Sol que una de sus nietas estaba en cuarentena por Covid-19. Aunque no reveló el nombre sí comentó su edad, por lo que dejó ver que era Paula, quien recientemente se mudó a la Ciudad de México a vivir con ella, razón por la que se alarmó al conocer la noticia de su contagio: “Estaba en casa del novio, no se sentía muy bien, no sabía que tenía y cuando me dijo: ‘Ya voy para allá’, le dije, ‘no, mi vida por favor hazte la prueba del Covid’ y dio positivo. Señores, señoras, no permitan que sus adolescentes hagan su voluntad, chéquenlos, estén encima de ellos. Yo, desafortunadamente ahorita estoy viviendo esto, mi niña ya se siente mejor, pero francamente se exponen muy tontamente”. La conductora reveló que debido a que es parte de uno de los grupos vulnerables en esta pandemia, ha sido especialmente cuidadosa con las medidas sanitarias de seguridad: “Yo no puedo, porque si a mí me da Covid, yo empacó pa’ Belén, mi amor, porque soy un poco mayorcita”, comentó en una parte de su discurso.