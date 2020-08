¡Es niña! Ya nació la bebé de Chris Pratt y Katherine Schwarzenegger

Poco más de un año después de que se convirtieran en marido y mujer en una íntima ceremonia, Chris Pratt y Katherine Schwarzenegger le han dado la bienvenida a su primer bebé juntos: una pequeña niña de la que ya han revelado incluso su nombre. Fue hace unos meses, y en plena cuarentena, que el actor y la escritora sorprendieron a sus seguidores con la noticia sobre su nueva paternidad, aunque sus más allegados señalaban que la pareja siempre tuvo la intención de crecer su familia. Ahora, tras una dulce espera, el actor y la escritora han recibido a su hija, quien se ha convertido en la primera nieta de la legendaria estrella de Hollywood, Arnold Schwarzenegger.

Chris y Katherine tomaron sus redes sociales para presentar a su hija y compartir su primera foto. "Estamos más que emocionados de anunciar el nacimiento de nuestra hija, Lyla Maria Schwarzenegger Pratt. No podríamos estar más felices. Estamos muy bendecidos. Con amor, Katherine y Chris", indicaron ambos en sus cuentas de Instagram, mientras que el actor detalló además que "tanto la mamá como la bebé están muy bien". Junto a este mensaje, ambos compartieron una foto en la que se ven sus manos sosteniendo la pequeña manita de su hija de manera muy delicada. La estrella de Guardians of the Galaxy agregó además un par de salmos con los que reafirmó su dicha y agradecimiento por el nacimiento de su nena.

El pasado 9 de junio, Chris y Katherine celebraban su primer aniversario de bodas, y hoy se encuentran de fiesta por el nacimiento de su hija. Entertainment Tonight había dado a conocer un video en el que Patrick Schwarznegger, el hermano más joven de Katherine, confirmaba la llegada de un nuevo integrante a la familia, revelando de paso que se trataba de una nena: “Todo el mundo está bien. Le acabo de comprar un pequeño regalo”, comentó el joven al antes de entrar a su auto, mientras llevaba en la mano un obsequio adornado con un delicado moño color rosa.

Antes de su breve declaración, Patrick se limitó a levantar el pulgar cuando lo felicitaron por haberse convertido en tío. Pero. aunque el joven de 26 años no reveló más detalles respecto a este feliz acontecimiento, una fuente señaló a dicho medio que el auto de Pratt había sido visto en el Hospital St. John en Santa Mónica, California, el viernes por la tarde, lo que bien podría indicar que Katherine dio a luz en dicho lugar y probablemente el fin de semana. Además señaló que Arnold, su ex mujer María Shriver, y sus hijos Christina y Christopher habían sido captados hace poco llegando a la casa de Pratt.

“Sabían que iban a tener una niña y estaban encantados por ello. Kat tuvo un buen embarazo y espera una recuperación rápida. Hasta ahora, todo bien”, señaló por su parte People citando a una persona cercana a la pareja. “Ella está pasando por todas las emociones de mamá primeriza. Está extremadamente feliz, pero un poco cansada y abrumada. Sin embargo, Chris sigue siendo increíble. Es reconfortante para Kat que él ya sea papá y entienda cómo es tener un recién nacido”, agregó.

Arnold ya conoció a su nieta

People señaló también que, debido a las restricciones implementadas por la pandemia, las familias de los felices papás no pudieron estar presentes en el hospital, sin embargo, inmediatamente Katherine puso un pie en su casa, sus padres acudieron a visitarla y a conocer a su nieta. "Tan pronto como Kat y el bebé llegaron a casa del hospital, María (Shriver) y Arnold los visitaron. Ambos son abuelos orgullosos, por supuesto. María se asegura de que Kat tenga todo lo que necesita", agregó la fuente. Con el nacimiento de esta nena, de la que aún se desconoce el nombre, la escritora a debutado en la maternidad, mientras que Chris se ha convertido en papá de dos, pues es padre también de Jack, hijo de su pasado matrimonio con Anna Faris, quien cumplirá ocho años en unos días.

