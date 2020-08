Antonio Banderas comunica que dio positivo a COVID-19

Antonio Banderas no solo dio la bienvenida a sus 60 años de vida, sino que también tuvo un acto de sinceridad, al comunicar a sus seguidores en redes sociales la situación por la que está pasando, pues como otros famosos, ha dado positivo a COVID-19. De lo más transparente, y tras haber comenzado a celebrar su cumpleaños por anticipado, el actor ha compartido un mensaje, en el que da detalle de cómo se encuentra en este momento, así como de la manera en que, durante su recuperación, tratará de aprovechar al máximo el tiempo, pues ante todo, se mantiene enteramente optimista, recibiendo esta nueva vuelta al sol “cargado de ganas y de ilusión”, así lo dijo de manera puntual.

Sin más rodeos, el intérprete abrió su mensaje exponiendo su circunstancia, mismo que ilustró con una fotografía en blanco y negro de cuando era pequeño. “Un saludo a todos. Quiero hacer público que hoy, 10 de agosto, me veo obligado a celebrar mi 60 cumpleaños siguiendo cuarentena al haber dado positivo de la enfermedad COVID-19, causada por el coronavirus…”, dijo en sus primeras líneas, para luego revelar algunos detalles de cómo lleva esta etapa. “Me gustaría añadir que me encuentro relativamente bien, solo un poco más cansado de lo habitual y confiado en recuperarme lo antes posible, siguiendo las indicaciones médicas que espero me permitan superar el proceso infeccioso que sufro, y que a tantas personas está afectando alrededor del planeta…”, agregó.

Del mismo modo, Banderas ha tomado en cuenta lo importante que será para él hacer de estos días en casa los más productivos, sin duda, un cumpleaños distinto, pero que a su vez le dará la oportunidad de reencontrarse consigo mismo desde otro punto, así lo explicó a través de este comunicado, en el que su optimismo es ante todo evidente. “Aprovecharé este aislamiento para leer, escribir, descansar y seguir haciendo planes para comenzar a darle significado a mis recién estrenados 60 años, a los cuales llego cargado de ganas y de ilusión”, dijo el galán de la pantalla grande, quien con seis décadas cumplidas sigue dando muestra de su vitalidad y del buen ánimo que por siempre lo ha distinguido. “Un fuerte abrazo a todos. Antonio Banderas”, finalizó.

Tras la publicación de este mensaje, el actor ha recibido un sinfín de muestras de apoyo por parte de sus fanáticos y amigos cercanos, como lo hizo la actriz Paula Echeverría, quien a la par de felicitarlo, le envió sus buenos deseos. Por supuesto, Banderas se ha tomado el tiempo para responder a algunos de ellos, dejando ver así lo pendiente que se encuentra de sus redes sociales, como suele ocurrir comúnmente. Entre otras cosas, el artista también debía haber acudido a la gala del festival Starlite, en Marbella, este 9 de agosto, pues además de ser anfitrión, recibiría un premio por su labor solidaria. Ahora sabemos que los motivos por los que no acudió fue, precisamente, el coronavirus.

Las palabras de su amada Nicole

Y claro, quien no pudo dejar de reiterar el gran cariño que le tiene fue su amada Nicole Kimpel, quien con una breve dedicatoria puso en alto lo que siente por su compañero de vida, pues como lo han demostrado a lo largo de este tiempo, estar unidos ante todo es parte de ese pacto que hoy ha consolidado su linda relación. “Feliz cumpleaños a mi estrella de cine. Te quiero mucho. Cada día juntos es especial. Estoy feliz de celebrar este especial día contigo”, escribió la empresaria alemana. Del mismo modo, Banderas respondió al gesto de su pareja, con un breve “muchas gracias, mi amor”, al pie de la foto en la que aparecen los dos de lo más cercanos y posando casuales y sonrientes para la cámara.

