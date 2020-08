Talina Fernández revela que una de sus nietas dio positivo a Covid-19

Con la sinceridad que la caracteriza, esta mañana, Talina Fernández utilizó un espacio en el programa Sale el Sol para compartir detalles de un caso muy cercano que dio positivo a Covid-19. Con el objetivo de crear conciencia entre los jóvenes y hacer un llamado a los padres de familia, la Dama del Buen decir narró cómo fue que una joven, muy cercana a ella, comenzó a presentar síntomas del virus, como la pérdida del gusto y olfato, además de fatiga. Aunque, de primer momento, no reveló de quién se trataba, más adelante sí se animó a dar a conocer su parentesco con la paciente: “Una persona, muy allegada a mí, de apenas 18 años, tenía la costumbre de salir y entrar, salir y entrar, y vengo y no vengo, sin cubrebocas”, comenzó diciendo.

Talina continuó revelando que la joven realizó un viaje a Guerrero antes de comenzar con los malestares: “Se fue a Acapulco, estuvo allá un tiempo, regresó, llegó a la casa del novio y me habló y me dijo: “Fíjate que no huelo nada y tampoco me sabe nada y me siento muy cansada así que ya voy de regreso a la casa’, le dije: ‘por favor no mi vida, primero hazte el examen del Covid y lamentablemente salió positivo”, comentó. Por fortuna, conocieron el resultado antes de reunirse, y así pudieron evitar más contagios, razón por la cual hizo un llamado a los padres de familia: “Los jóvenes creen que a ellos no les va a dar nada, se creen Superman, algunos creen que es una mentira del gobierno, no; esto es un llamado a los papás, un llamado a los abuelos: No permitan que sus hijos andan sin cubrebocas en cuanto salen a la calle, ¡por favor!”.

La conductora reveló que esta joven ya está en franca recuperación: “Esta persona, que amo tanto, ya se siente mejor, pero ha sido una sorpresa muy desagradable saber que, a una personita de 18 años, también le da Covid-19”, dijo. En medio del relato de Fernández, la periodista Joanna Vega-Biestro le preguntó de forma directa: "¿Estamos hablando de tu nieta?", a lo que Talina respondió con un “sí”, sin revelar el nombre. Sobre el riesgo que ella corre dijo: “Yo no puedo, porque si a mí me da Covid, yo empacó pa’ Belén, mi amor, porque soy un poco mayorcita”.

Una vez que reveló que se trata de una de sus nietas, continuó diciendo: “Estaba en casa del novio, no se sentía muy bien, no sabía que tenía y cuando me dijo: ‘Ya voy para allá’, le dije, ‘no, mi vida por favor hazte la prueba del Covid’ y dio positivo. Señores, señoras, no permitan que sus adolescentes hagan su voluntad, chéquenlos, estén encima de ellos. Yo, desafortunadamente ahorita estoy viviendo esto, mi niña ya se siente mejor, pero francamente se exponen muy tontamente”, comentó tajante. Si bien no reveló cuál de sus dos nietas es, hace unos meses, comentó en entrevista para Ventaneando que Paula, una de las hijas de Mariana Levy, se había mudado a la Ciudad de México a vivir con ella.

Las medidas en el foro

Aunque pertenece a uno de los grupos más vulnerables en esta pandemia, hace unas semanas, Talina se incorporó a la plantilla de conductores del matutino donde, según reveló, todos se cuidan para evitar la propagación de este virus: “Ahorita, aquí, entre una salida y otra en la tele, andamos con cubrebocas todos. Así como nos ven, bueno pues ahorita me paro, me voy y me pongo el cubrebocas todo el staff trae cubrebocas, todos los que van a entrevista ahorita traen cubrebocas y se los quitan en el momento de la entrevista, pero manteniendo la sana distancia. Por favor, cuídense, no a todos les da igual, si tiene una enfermedad de antes hay muchas complicaciones, por favor cuiden a esos jóvenes”, explicó en la parte final de su discurso.