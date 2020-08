Paola Rojas revela el importante requisito que debe cumplir su 'hombre perfecto’

Si de algo se siente muy orgullosa Paola Rojas, es de tener muy claras sus prioridades, específicamente en el terreno sentimental, tras haber superado algunas dificultades de las que ha hablado con total apertura en ocasiones anteriores. Y aunque en este momento afirma no ser partidaria del matrimonio, no parece cerrada a la posibilidad de tener una pareja, sobre todo al revelar durante una de las recientes emisiones del programa Netas Divinas, cuál sería el primer requisito para que un galán se convirtiera en su “hombre perfecto”. Sin más rodeos, la periodista opinó, haciendo énfasis en los cambios que ha tenido en su manera de pensar a lo largo de todos estos años, en los que además tuvo la dicha de convertirse en madre.

Todo inició cuando en el programa cada una de las conductoras tomó la palabra para hablar acerca de cómo debía ser su hombre ideal, por lo que luego de escuchar con atención a sus compañeras, la comunicadora aprovechó su turno para compartir su postura y dar a conocer el principal requisito que necesita un galán para ser “perfecto” ante sus ojos. “Yo, a estas alturas me preguntas, el hombre perfecto, el primer requisito, es que sea un tipazo que pueda convivir bien con mis hijos, digamos que ya hay otros factores que entran ahí en la jugada…”, aseguró de lo más sincera.

Paola también dejó claro otro punto, pues reiteró que de no darse una favorable situación de convivencia entre sus hijos y un prospecto, está muy segura de cómo debe actuar. “Si no hay una buena relación con mis hijos, hasta luego, feliz año…”, agregó durante la charla, en la que fue muy contundente en sus opiniones. “Que pueda formar parte de mi realidad actual…”, dijo. En ese espacio, la periodista además destacó lo mucho que han cambiado las circunstancias con el paso del tiempo. “Antes cuando ibas enserio con alguien le presentabas a tus papás, ahora le presentas a tus hijos…”, señaló.

Segura de sus decisiones

Por ahora, Paola disfruta al máximo enfocada en su familia y su profesión, aunque muy reservada con los aspectos ligados al corazón. Eso sí, hace algunas semanas, sin ninguna duda, expuso una de las determinaciones a las que ha llegado a lo largo de este tiempo. “Yo te diría que sí, ya se me ocurrió algo que no me volvería a poner, un anillo de casada”, comentó en Netas Divinas, lo que despertó la incertidumbre de las conductoras. “Pues sabes qué, es que lo que pasa es que esto está divertido, o sea me gusta digamos…”, dijo, refiriéndose a la manera en que ahora lleva a cabo su vida. “No, no sé pero por ahora no me pondría de vuelta esa prenda”, aseguró.

Así mismo, Paola también ha manifestado su postura con respecto al matrimonio en general, asegurando que es “una institución rebasada”, así lo compartió en el programa del que forma parte hace ya varios meses. Lo cierto es que en estos instantes se encuentra más motivada que nunca, viendo crecer a sus hijos, Leonardo y Paulo, permaneciendo siempre a su lado, a pesar de sus múltiples ocupaciones, pues ante todo, ellos son su mayor prioridad.

