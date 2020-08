Jorge ‘El Burro’ Van Rankin le dice hasta pronto al programa ‘Hoy’, ¿a dónde se va?

Después de siete años de estar frente a las cámaras del programa Hoy, Jorge El Burro Van Rankin se despide de su público, pero este no es un adiós, más bien un hasta pronto. Esta mañana, la emisión comenzó con el anuncio de que el conductor se ausentará por poco más de dos meses, aunque seguirá apareciendo en el programa debido a que colaborará con algunas cápsulas que se transmitirán en su ausencia. Pero, ¿cuál es la razón por la que El Burro se va?, resulta que este permiso tiene que ver con el inicio de las grabaciones de la serie 40 y 20 donde, en esta nueva temporada, actuará al lado de su gran amigo Roberto Palazuelos, quien se integra a esta historia. Su regreso a la actuación llega en medio del tercer embarazo de su prometida Magda Bleizeffer.

Esta mañana, al inicio del programa, el conductor dijo: “De antemano, muchas gracias a Magda Rodríguez, a Andrea, a todo el equipo de producción, camarógrafos, todos, que no se me olvide ninguno, por supuesto, a ustedes compañeros queridos, que los amo a todos, gracias de verdad”, dijo. El conductor continuó dando detalles de este proyecto con el que ha tenido muy buena aceptación en su papel de actor: “Me voy a hacer una serie, son 26 capítulos desde el día lunes 10, hasta… 11 semanas, regresaré, si me lo permite Magda, que seguramente así va a ser”, explicó.

El Burro comentó que se mantendrá vigente con pequeñas colaboraciones: “Cada semana mandaré una cápsula, gracias de verdad”, comentó luego de ver una semblanza de su tiempo en Hoy donde tiene divertidas memorias, como varias de sus entrevistas en la sección Ponle la cola al Burro, donde varios famosos le han revelado detalles de su vida que en ningún otro sitio habían dicho: “Los voy a extrañar solamente son 10, 11 semanitas, bueno, si me quiere la productora”, comentó tras verse en pantalla. Por su parte, Andrea Legarreta le deseó lo mejor a su compañero y le reveló que es fan de su trabajo: “Amo la serie, entonces, vale la pena para lo que se va”, comentó.

Aunque mucho se ha especulado sobre su salida de Hoy, El Burro dejó claro que este no es un adiós definitivo y que fue la productora del matutino, Magda Rodríguez quien le solicitó que regresara luego de que la filmación de la serie concluya: “La productora me dio chance y estaré de regreso porque ella me lo pidió”, aclaró. Como parte de esta “despedida”, la producción de Hoy le celebró un baby shower, con motivo del próximo nacimiento de su tercer hijo al lado de su prometida Magda Bleizeffer.

La nueva integrante de la familia

A principios de junio pasado, El Burro compartió con el público de Hoy la feliz noticia de que estaba en la dulce espera de su tercer hijo, noticia que todos en el foro celebraron: “Quiero anunciar públicamente… voy a tener un bebé, exactamente tiene 18 semanas el próximo viernes, que es el día de mi cumpleaños. Ese día cumple 18 semanas”. Semanas después de haber revelado la próxima llegada del nuevo miembro de la familia, el conductor volvió a confiar en esta emisión para revelar, en vivo, que sería papá de una niña, incluso se animó a revelar el nombre: “¡Es niña! ¿y sabes qué? Dije que, si era niña, efectivamente, se va a llamar Carlota, oficialmente aquí lo digo. Luciana, Roberta y Carlota”, comentó el mes pasado.