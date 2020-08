El motivo por el que la defensa de Pablo Lyle buscaría anticipar su juicio

De cumplirse con lo estipulado, Pablo Lyle enfrentaría su juicio por homicidio involuntario hasta marzo de 2021, fecha en la que además se cumplen casi dos años desde aquel altercado vial que marcó su vida para siempre. Esta determinación, -que ocurre meses después de la negativa del recurso de defensa propia-, fue dada a conocer por la jueza que lleva el caso, Marlene Fernández-Karavetsos, en una audiencia virtual realizada la mañana del 6 de agosto en la ciudad de Miami. Sin embargo, se ha dado a conocer que, ante el anuncio, los abogados del actor solicitaron que el proceso se anticipara al mes de septiembre, pues de acuerdo con los reportes del programa televisivo Ventaneando, la petición responde a la difícil situación por la que atraviesa el intérprete.

A través de la emisión de espectáculos, se informó cuáles son las dificultades a las que se refieren los abogados del actor, Philip Reizenstein y Bruce H. Lehr, quienes según han indicado, “su cliente enfrenta una situación económica y familiar difícil, en medio de su arraigo domiciliario en Miami”. En ese espacio, también se dieron a conocer las declaraciones de uno de los representantes legales de Lyle, quien hizo énfasis en dicha petición. “La situación con este caso es que se establezca la fecha de un juicio de acuerdo a disposiciones que deberían ser tomadas en cuenta, que de acuerdo al estado, podría ser a finales del mes de septiembre…”, se escucha decir al litigante. “Nosotros hemos alegado en este caso la ‘defensa propia’, nos lo rechazaron y nosotros apelamos”, señaló.

Pero más allá de la solicitud que se hizo de anticipar la fecha, la jueza propuso que el procedimiento pudiera realizarse el mes de febrero de 2021, aunque la asistente del fiscal fue la que propuso marzo como el mes más idóneo para arrancar el juicio. “Está bien, su Señoría, aunque creo que sería más realista para marzo, tomando en cuenta que este es un caso mediático”, se escucha decir en las declaraciones retomadas por Ventaneando, de la audiencia que duró tan solo escasos minutos.

Por su parte, los abogados de Lyle acataron estas medidas, aunque destacaron las razones por las cuales era importante para ellos la anticipación de la fecha de este capítulo legal. “La defensa se compromete a cumplir en esas fechas, especialmente por las razones que ella está dando. Es complicado pero nuestro punto es que él no está trabajando, él está lejos de casa especialmente en estos días, pero entendemos las razones y las tomamos en cuenta”. De darse todo de acuerdo con los planes, el juicio de Lyle podría ocurrir del 4 al 15 de marzo de 2021, aunque esto es tentativo, pues todo dependerá de que prevalezcan las condiciones de salud adecuadas, ya que debido a la pandemia de COVID-19 las instancias legales han modificado sus agendas. Mientras tanto, se ha pactado otra audiencia para el próximo 14 de octubre, en la que solo se conocerán los avances del caso.

La difícil cuarentena de Lyle

A pesar de que Lyle enfrenta su arresto domiciliario con mayor flexibilidad, luego de que se le diera la oportunidad de transitar por la ciudad, esta situación lo ha golpeado emocionalmente, tal cual lo reveló meses atrás su abogado Bruce H. Lehr, en entrevista para el programa Ventaneando. “Mucha gente cree que es muy fácil para Pablo llevar casi un año en arresto domiciliario en Miami. Déjenme decirles que Miami es un lugar adorable cuando vives aquí, pero recuerden que para él es un país ajeno, los Estados Unidos, y ahora con el brote de coronavirus y la cuarentena obligatoria, la gente se podrá dar cuenta de lo difícil que es no poder salir de casa. Y está sufriendo, y solo con el asunto del virus la gente ha descubierto y se ha dado cuenta de lo duro que es no poder salir. Creo que con la cuarentena todo mundo necesita tomar terapia, pero no es algo que le sugeriría, depende solamente de él. Lo que él esté haciendo es algo que no comentaré, pero no creo que se esté divirtiendo para nada…”, dijo en aquella ocasión.

