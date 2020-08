Camila Fernández le pone un alto a los haters: ‘Dejen de inventar’

Después de convertirse en la novia sorpresa del verano, tras protagonizar una boda de la que podrás conocer todos los detalles, en exclusiva, en la próxima edición impresa de ¡HOLA!, Camila Fernández rompe el silencio en redes sociales y pone un alto a los haters que han lanzado críticas en torno a su enlace. Aunque no suele engancharse con los señalamientos de la prensa y de los detractores, la cantante consideró prudente hacer referencia a los rumores relaciones con la celebración de esta fiesta, en medio de la contingencia sanitaria; en especial, al supuesto número de invitados que algunos medios manejaron, cifra que está muy alejada de la realidad según señaló: “Oigan dejen de inventar que mi fiesta fue de mil 500 personas, eso es imposible”, escribió la interprete de No te vas. Quien llegó al altar el pasado 1 de agosto, en una íntima boda realizada en Puerto Vallarta, donde le dio el “sí, acepto” a Francisco Barba, después de nueve meses de noviazgo.

Con humor, la hija de Alejandro Fernández aseguró que muchas de las noticias que trascendieron tras su boda no cuentan con información certera: “Siento que ni siquiera debería de estar aclarando nada la verdad, porque lo que queríamos era una celebración en familia sin ser tan público. Todos estábamos siguiendo todos los protocolos de sanidad. Pero jajaja, los hubiera invitado hombre, para que vieran bien”, escribió mostrando su sentido del humor ante las especulaciones, una situación a la que está muy acostumbrada, según contó en una de sus más reciente entrevistas: “Me tocó vivirlo con mi papá, con mi abuelo también su vida muy pública y es algo que viene con la carrera. Hay que disfrutarlo en lugar de negarse a hacer algo”, explicó en el programa De Primera Mano.

Aunque desde muy pequeña está acostumbrada a lidiar con los rumores, ahora que es ella la protagonista de dichos señalamientos, prefiere tomarlos de la manera más cómica, para muestra, otro de sus tuits relacionados con la ola de rumores que se desataron tras su boda: “Ja ja ja, qué risa los chismes”, escribió hace un par de días, Camila, quien ha tenido que recurrir a este medio para pronunciarse entorno a todo lo que se ha comentado sobre su boda en redes y en los medios de comunicación. Si bien, Camila y Francisco buscaban que su enlace matrimonial fuera algo muy privado, desde junio pasado se comenzó a hablar de las ganas de los novios de llegar al altar.

Ante los medio, antes de sorprender con su boda, Camila ya había admitido que Francisco era el hombre de su vida y que sí se veía haciendo una vida junto a él: “Con este niño que me tocó, que es un tesoro, sí me veo con él haciéndome viejita, no te voy a decir que no”, comentó hace unas semanas, en entrevista con el programa citado, donde también habló de la posibilidad de convertirse en mamá en un futuro: “Pienso que venga cuando tenga que venir (un bebé). No voy a decir, ‘yo no me voy a casar’, porque sí he llegado a pensar en eso, una vez en mi vida”, explicó en aquella conversación.

Su historia de amor

Camila Fernández y Francisco Barbara se conocieron en el otoño de 2019 cuando protagonizaron una cita a ciegas organizada por amigos en común, tal como lo contó en enero pasado en entrevista con Ventaneando, donde narró cómo fue el flechazo: “Me dijeron que según le gustaba. Nos hicieron una comida, fíjate, bien listos, porque a él le dijeron: ‘Tienes que conocer a Camila’ y a mí me dijeron: ‘No, es que tienes que conocer a este niño…’ y yo, ok (…) Era obvio que la hacían para que nos conociéramos y ya ahí fue como un flechazo al corazón y quedé enamorada”, contó. Durante esa plática, la hija de El Potrillo admitió que su relación con Francisco era la más formal que había tenido: “Estoy muy enamorada muchachos, gracias por ser parte de esto, es algo muy especial, es la primera relación seria que tengo, es muy bonita, muy honesta, creo que jamás me había tocado sentir algo tan lindo y sí está ahí para mí, es una persona muy buena con la que me tocó, gracias a Dios, coincidir en esta vida y lo quiero muchísimo”, confesó.