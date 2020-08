El contundente mensaje de Eiza González en redes: ‘Ninguna mujer es mejor que otra’

El talento, carisma y personalidad de Eiza González le han abierto las puertas de Hollywood, donde con esfuerzo y dedicación ha logrado construir una carrera que va en ascenso. Pero lejos de perder el piso, esta guapa mexicana se ha mantenido fiel a sus raíces y sobre todo a sus ideales, por lo que ha abrazado distintas causas para ayudar a otros. También ha sido la primera en alzar la voz para defender a las mujeres y solidarizarse con ellas, tal como lo ha hecho ahora en que su nombre a dado la vuelta a las redes sociales -e incluso se ha convertido en tendencia en México- debido a una comparación que ella se ha apresurado a rechazar con un poderoso mensaje: “es completamente inaceptable”, ha señalado.

A través de una serie de tuits, la actriz manifestó su postura ante dicha situación y lamentó que en estos tiempos siga existiendo quien demerite el valor de una mujer. “Espero que el 2021 nos curemos de corona, pero también de la terrible mentalidad misógina. En lo difícil que es conseguir reconocimiento por trabajo propio, porque por lo visto nunca nada es suficiente, nos ponen a competir y encima nuestro valor solo está conectado a un hombre”, escribió Eiza en el primero de los mensajes, sin mencionar ni aludir a nadie en específico. “Ojalá algún día lleguemos al punto donde valoremos a las mujeres que nos representan en todos los ámbitos por su propio empeño, esfuerzo y sacrifico porque, aunque no lo crean el hombre no es Dios y ningún hombre crea a una mujer. La mujer sobresale y se mantiene por sí sola”, continuó la estrella de Baby Driver en su contundente mensaje.

“Ninguna mujer es mejor que otra. Y sobre todo la mujer que tiene la tenacidad y agallas de sobrevivir el despreció y ataques día a día en esta y otras industrias merece todo el respeto. Mujer guerrera. Porque desde tristemente solo por ser mujer tenemos desventaja”, lamentó Eiza, en otro de sus tuits. Finalmente, la actriz de 30 años fue firme al pedir a sus seguidores que no usen su imagen para atacar a alguien más. “Por favor no me utilicen como ejemplo para denigrar o minimizar a ninguna mujer. Nunca. Ni su carrera, ni su vida personal y mucho menos su físico. Es completamente inaceptable. Y no es algo en lo que yo creo o quiero ser partícipe. Gracias”, señaló.

Eiza rechazó además los comentarios malintencionados que han tratado de demeritar a otras personas por su apariencia y origen. “Burlarse o utilizar los rasgos, la complexión o el color de la piel de alguien para minimizar su valor es absolutamente erróneo. El racismo y clasismo es inaceptable”, enfatizó. Tras emitir estas enérgicas palabras, sus fans le manifestaron su apoyo e incluso algunos famosos le dieron like y retuitearon sus mensajes.

Cuando puso un alto a las críticas por su apariencia

Esta no es la primera ocasión que Eiza alza la voz para rechazar los comentarios malintencionados contra las mujeres, incluida ella misma. Hace un par de años fue captada en la playa junto al actor estadounidense Josh Duhamel, sin embargo, algunos medios y usuarios de redes sociales se lanzaron a criticar su figura. La actriz quiso poner un alto a la situación y envió un mensaje contundente. “Qué vergüenza que vivamos en una sociedad que crean que pueden usar el cuerpo de una mujer para el entretenimiento de notas amarillistas y satisfacer sus inseguridades. Me siento segura de mí sobre todos sus prejuicios”, señaló entonces en su cuenta de Twitter. “Cuánta gente no se vive burlando y atacando a otros y causando traumas en niñas y niños jóvenes. Qué mensaje y ejemplo le estamos mandado a la juventud con sus prejuicios y deducciones de los demás”, comentó entonces.

