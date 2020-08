La romántica sorpresa con la que Karla de la Mora y Adal Ramones festejaron 3 años de amor

Parece que fue ayer cuando Karla de la Mora y Adal Ramones protagonizaron su espectacular boda que tuvo como escenario Africam Safari, en Puebla, estado natal de ella. Ya con su primer hijo en brazos y con un sinfín de anécdotas juntos, los esposos celebraron este 5 de agosto su tercer aniversario de matrimonio, una fecha, para la que la De la Mora sorprendió al conductor con una romántica comida realizada en la terraza de TvAzteca, donde Ramones se encuentra realizando los ensayos del programa Don’t, no lo hagas, proyecto que lo sacó del confinamiento en Acapulco y lo trajo de vuelta a la Ciudad de México, donde él y su familia, han comenzado ha adaptarse a la nueva normalidad.

A través de sus cuentas de Instagram, ambos se dedicaron lindos mensajes y compartieron entrañables imágenes de este festejo que se dio durante un receso en el trabajo de Adal, quien se mostró gratamente sorprendido con el detalle de Karla: “Mi amada esposa me organizó una comida japonesa sorpresa en la terraza de @Aztecanovelas. Gracias”, escribió en esta red social, donde también agradeció a Alberto Ciurana, Director de Contenido y Distribución de TvAzteca, quien fue el gran cómplice de su esposa en esta sorpresa. Además de compartir detalles de esta romántica comida; esta tarde, Adal volvió a recurrir a Instagram para dedicarle un sentido mensaje a Karla, en el que recordó cómo fue que la conoció y cómo su relación lo ha transformado.

Con una imagen de ambos, captada ayer en su festejo de aniversario, Adal escribió: “Un día viajé a Vallarta (hace casi 8 años) y en la sala de abordar del aeropuerto me topé con ella, decidí sacarle plática y resultó ser de lo más divertido. Le pedí el teléfono y sólo me puso como condición que le llamara dentro de tres meses, me esperé y así lo hice. Coincidimos en muchas cosas, pero fue su hermoso corazón, su nobleza y entrega a los demás, lo que me dio tanta alegría al corazón. Y fue así como, después de cuatro años y medio de noviazgo, le propuse matrimonio. Deseaba con toda el alma vivir cerca de ella; poder despertarme y verla junto a mí, pasear juntos y construir mi vida con cada anécdota vivida en pareja”, se lee en la primera parte del texto.

El conductor continuó describiendo cómo el matrimonio con Karla le dio un giro muy positivo a su vida: “Y sí, no puedo engañarme, han sido los mejores años de mi vida. Acepto que he tenido miles de bendiciones a lo largo de mis años; amigos, trabajo, hijos, salud, pero después de tantas idas y vueltas, sonrisas y tristezas, has sido tú quien me ha rearmado de nuevo y hecho de mí un ser más positivo y alegre. Me has acercado a Dios, cuando creía que había sido yo el que sacó el tema entre nosotros sobre buscar más su mirada. Agradecido eternamente con él porque te puso en mi camino. Has cuidado a mis hijos como si fueras yo y, eso, no se paga con nada. Gracias bella, gracias hermosa güerita. Te amaré por siempre”, escribió para finalizar con la frase: “Gracias por Cristóbal, mi rebelde, mi tercer regalo de Dios”.

El profundo mensaje de ella

Siguiendo los pasos de su esposo, Karla de la Mora también le dedicó un entrañable texto en el que expresó lo que Adal significa para ella: “Hay personas que llegan a tu vida para quedarse y otras que sólo llegan para enseñarte algo e irse. Las que decides que se queden en tu vida, hay que cuidarlas, darles tiempo, escucharlas, estar ahí en las buenas y en las malas, si se caen, enseñarles el camino para levantarse y estamos aquí por un tiempo limitado. Eso es lo que, tú y yo, nos hemos dado estos años y lo que nos hace una pareja sólida, amorosa y que, ante las adversidades, nuestra medicina más sabia es la comunicación (…) Gracias por llenar mi vida de tantas cosas bonitas. Gracias por darme a un hijo que me ha venido a enseñar lo que en años no había entendido. Te amo Adalberto”, escribió.

También compartió un poco del festejo de aniversario: “Que día tan mágico ayer. No importa en dónde estés, ni cómo estés, es con quien estás, con hace de los momentos lo mejor”, escribió hace unas horas provocando la reacción de Ramones quien le agradeció por haberle dado esta oportunidad en el amor: “Eres lo mas divertido de mi vida. En todos los aspectos figuras con tu personalidad tan bella que a todos atrae. Qué bárbaro, me volé la barda contigo, me escogiste a mí, ¡wow!, qué afortunado de que existas en mi vida e inundes a todos a mi alrededor. Te amo mi @Kadelamora. Mi esposa y mi máximo”, le comentó Ramones.

