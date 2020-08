Más espectacular que nunca, Sofía Castro presume su bikini más estiloso

Sofía Castro ha sido de las personas que han cuidado mucho su alimentación en esta cuarentena y se nota. Aprovechando su estancia en Miami, donde pasa el confinamiento al lado de sus papás y sus hermanas, la actriz se ha dejado ver en varias ocasiones disfrutando del clima cálido de la ciudad, escenario que ha utilizado para desfilar con sus looks playeros más estilosos. En ese sentido, hace unas horas, publicó una imagen en la que luce espectacular ataviada en un coqueto bikini blanco con el que enmarcó su esbelta figura, resultado de la constancia en el régimen alimenticio que adoptó en el aislamiento donde; debido a una lesión, no pudo entrenar como le hubiera gustado, razón por la que centró toda su energía en la dieta con la que mantuvo el equilibrio los últimos meses: “Encuéntrame bajo las palmeras”, escribió en inglés la hija mayor de Angélica Rivera.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Según reveló en su post, para esta imagen, contó con el talento detrás de cámara de su hermana Fernanda Castro, quien fue quien tomó la foto en la que, además de su bañador, presume cuerpazo aunque, a la hora de posar, cubrió su rostro. Echando mano de su vena artística, Fer (como le dice de cariño a su hermana) consiguió la mejor instantánea de este verano, pues en cuestión de horas, se convirtió en una de las más populares de su Instagram. Aunque siempre que se broncea la vemos utilizando estilosos trajes de bajo, este blanco, desató una ola de comentarios en los que resaltan el diseño del bañador, pero, sobre todo, la figura de la actriz.

VER GALERÍA

Durante este tiempo que ha podido compartir con su familia en Miami, Sofía y sus hermanas han creado entrañables recuerdos bajo el sol, como el que compartieron en Instagram a finales de junio cuando, las tres, luciendo estilosos bañadores rojos, posaron para una imagen captada por su papá, José Alberto El Güero Castro, según reveló Sofía. Antes de que retomen sus actividades, las hermanas Castro han estado conviviendo como en su infancia, cuando vivían bajo el mismo techo, en compañía de sus papás, quienes también han estado con ellas durante la contingencia sanitaria, según han compartido en sus redes sociales.

Alista su regreso al trabajo

Después de cumplir con la cuarentena, poco a poco los Castro Rivera han comenzado a retomar sus actividades tal como lo dio a conocer Sofía quien está por regresar al trabajo con un proyecto del que no ha revelado muchos detalles, pero para el cual regresó a su tono natural de cabello y tendrá que retirarse los brackets que, se colocó hace un mes, aprovechando la pandemia: “Ya por fin quedó mi pelo, después de días de procesos, dramas, luego les cuento todo lo que me pasó para poder llegar a mi color natural y sin maltratarlo, que era lo que me preocupaba. Así que ya estoy lista para empezar el proyecto, estoy muy emocionada. Ahorita voy camino al dentista porque para el proyecto me pidieron quitarme los brackets de arriba, solo por dos semanas”, detalló la actriz en sus historias de Instagram.

VER GALERÍA

Como buena profesional, Sofía está dispuesta a realizar este tipo de sacrificios para cumplir con los requisitos de su trabajo, aunque, explicó cuál será su plan para no interrumpir el tratamiento de ortodoncia: “Como no se debe de hacer, yo corrí ese riesgo a la hora de ponérmelos, entonces, me van a poner un retenedor por detrás de los dientes para que no afecte todo lo que llevo avanzado este mes y medio con los brackets”, explicó. En mayo pasado, la actriz les contó a sus seguidores su “secreto” para regresar impecable al trabajo: “Ahorita me estoy cuidando mucho en el tema de la alimentación y no me estoy dando ningún permiso. No he podido hacer ejercicio, he hecho muy poco, no como me gustaría, por el tema de mi espalda, porque el doctor no me deja, entonces, tengo que encontrar un balance entre que no estoy entrenando mucho y el tema de la alimentación”, contó la finalista de Mira quién baila.