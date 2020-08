Gwyneth Paltrow sobre su relación con Chris Martin: 'Nunca nos adaptamos a ser una pareja’

Han pasado ya seis años desde que Gwyneth Paltrow y Chris Martin dieron a conocer públicamente su decisión de tomar caminos separados. Esta noticia tomó a muchos por sorpresa, pues con un matrimonio de más de diez años y dos hijos en común, muchos los consideraban una pareja sólida. Sin embargo, su separación se dio de común acuerdo y en el mejor de los términos, en buena medida por el bien de sus hijos, Apple y Moses. Cada uno retomó su vida amorosa, la actriz se casó en 2018 con el productor Brad Falchuck, mientras que el vocalista de inició un noviazgo con Dakota Johnson, e incluso se llegó a especular sobre planes de boda y un supuesto embarazo. Ahora que la historia de amor de Gwyneth y Chris es cosa del pasado, ella se ha animado a contar algunos detalles de su experiencia juntos, revelando las razones por las que su vida conyugal llegó a su fin.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Si bien Gwyneth anunció su separación en su sitio de internet en marzo de 2014 y el divorcio se oficializó dos años más tarde, las recientes declaraciones de la actriz han dejado ver la que ruptura sentimental venía de tiempo atrás. “Era mi cumpleaños, el 38. Mi ex marido y yo estábamos escondidos en la campiña toscana… No recuerdo exactamente cuándo sucedió. No recuerdo qué día del fin de semana era ni a qué hora. Pero sabía que, a pesar de las largas caminatas… Las manos tomadas entre sí, mi matrimonio había terminado”, reveló la estrella de IronMan en un artículo publicado en la edición británica de la revista Vogue, en el cual habló extensamente del ‘desparejamiento consciente’, un término que ya ha usado antes para referirse a lo que ocurrió en su matrimonio con Chris, y que es considerado por algunos como una forma ideal de terminar las relaciones amorosas.

VER GALERÍA

“Traté de convencerme de que había sido un pensamiento fugaz, de que el matrimonio es complicado, decae y fluye. Pero lo sabía. Estaba en mis huesos”, continuó. “Pasarían años hasta que dijéramos las palabras en voz alta. Gwyneth reconoció que ella y Martin siempre han sido buenos amigos, pues tenían todo tipo de cosas en común y se divertían juntos, sin embargo, eso no impidió que al final se diera la separación. “Sobre todo, amamos a nuestros hijos. Éramos cercanos, aunque nunca nos adaptamos por completo a ser una pareja. Simplemente no encajamos muy bien. Siempre había un poco de malestar y desasosiego. Pero hombre, ¿amamos a nuestros hijos?”, admitió.

VER GALERÍA

Y fue justamente el amor a sus hijos y a su familia lo que los mantuvo juntos por más tiempo. “Entre el día que supe y el día en que finalmente cedimos a la verdad, lo intentamos todo. No quisimos fallar. No queríamos decepcionar a nadie. Desesperadamente, no queríamos lastimar a nuestros hijos. No queríamos perder a nuestra familia”, reconoció la actriz. “Pero un día, a pesar de todos nuestros esfuerzos, descubrí que no estaba en una bifurcación del camino. Estaba en el camino correcto. Casi sin darnos cuenta, nos habíamos separado. Nunca más nos encontraríamos juntos de esa manera.

Su divorcio y el 'desparejamiento consciente'

Gwyneth reconoció que la idea de un divorcio ‘amargo e interminable’ era algo que no deseaba. “Empecé a preguntarme, por imposible que pareciera, si había alguna manera de que pudiéramos seguir sintiendo la estructura de nuestra familia en algún nivel… ¿Podría mi ex seguir siendo un miembro de la familia, alguien que continuaría protegiéndome y queriendo lo mejor para mí? ¿Podría ser eso para él?”, continuó la actriz. Fue así que llegó a ella la frase de ‘desparejamiento consciente’, la cual admitió, le pareció muy progresiva en un inicio. Sin embargo, decidió ponerlo en práctica junto a Chris al llevar a cabo su separación como una especie de prueba. “Para mí, significó, más que nada, ser responsable de mi propia parte en la disolución de la relación”, explicó. El resto es historia, aunque las críticas sobre esta dinámica no se hicieron esperar, lo cierto es que al menos para Paltrow y Martin ha resultado bien, y prueba de ello es la buena relación que mantienen hasta ahora, tanto que incluso vacacionan juntos con sus hijos.

VER GALERÍA