Con románticos mensajes en redes, Galilea Montijo y Fernando Reina celebran 9 años de matrimonio

En la familia que han conformado Galilea Montijo y Fernando Reina hay varias fechas muy especiales, entre ellas, este 6 de agosto, día en el que celebran su aniversario de bodas. Cada año, la pareja recuerda con mucho cariño aquella espectacular boda realizada en Acapulco, en 2011, cuando comenzaron a escribir su historia como marido y mujer, papel en el que hoy cumplen 9 años. Desde las primeras horas de este jueves, el esposo de la conductora recurrió a su cuenta de Instagram para dedicarle un romántico mensaje a la presentadora de Hoy quien, más tarde, hizo lo propio en su cuenta y compartió con sus seguidores lo enamorada que está del político, junto a quien debutó como mamá, en marzo del 2012, con la llegada de su único hijo en común: Mateo.

Como pocas veces, Fernando Reina utilizó esta red social para escribir una amorosa dedicatoria a Galilea: “Han sido 9 años en los que hemos pasado por casi todo y seguro hemos cambiado, pero con amor, paciencia y empatía seguimos aquí, sin perder el rumbo; cambiando varias veces el camino, pero no la meta”. El político continuó resaltando las cualidades de su esposa que han hecho que esta relación se consolide cada día: “Adaptarme a ti ha sido natural porque eres una mujer fácil de amar, tu sonrisa y alegría se contagia, sabes bien disfrutar los buenos ratos, pero, sobre todo, eres comprensiva en las dificultades -que no han sido pocas- y es en esos momentos de debilidad que siempre logras generar en mí una fuerza interna que nos termina empujando hacia adelante”, escribió. Por último, deseo a su esposa muchos más de amor: “Hoy es un buen día para agradecer estos 9 años y pedirte otros 9 más y después otras 9 más y así sucesivamente”.

Conmovida por las palabras de su esposo, Galilea tomó su Instagram para escribirle un mensaje en el que también le agradeció por estos años de amor incondicional: “Salud por estos 9 años. Cierto, no es fácil y aquí estamos @Reinaiglesias. Gracias por tanto amor y por todo lo que haces día a día por tu familia. Te amo y no sé qué haría sin ti”, se lee al lado de una imagen, captada en uno de sus viajes, en el que aparecen brindado mientras se miran amorosamente a los ojos. Minutos después, Fernando Reina compartió en una de sus historias el espectacular arreglo de rosas rojas con el que lo sorprendió Galilea Montijo esta mañana, cuando él salió a trabajar.

Su historia de amor

En febrero pasado, con motivo del Día de San Valentín, Galilea Montijo compartió, en entrevista para el programa Hoy, su historia de amor que, en su caso, no fue a primera vista, pues tuvieron que pasar por varias cosas para que se dieran cuenta que era el uno para el otro: “Conocí a Fer cuando yo estaba trabajando en todo el estado de Guerrero y yo dije: ‘Ay ese muchacho, tan guapo con esa cana al frente -porque él tiene un mechón de canas acá- dije, qué muchacho tan guapo’ (…) a la segunda semana que lo vi me divertí muchísimo porque siempre fue muy divertido con nosotros, me reía mucho con él (…) Un día de repente me dice: ‘¿Qué crees? Me voy a casar’, y yo dije, ‘¡qué padre, felicidades!’. Pasaron los meses, trabajamos padrísimo, él me decía comadre, yo le decía compadre, después dejamos de vernos unos dos meses, pasa Navidad y me escribe: ‘Feliz año nuevo, que te la pases increíble. No más pa’ contarte que me arrepentí y me eché para atrás no me voy a casar’”, recordó Montijo quien en ese entonces también había regresado a la soltería.

El resto es historia. Después de salir un par de meses, Fernando Reina le propuso matrimonio, pero no de la manera tradicional, ya que, en el pasado Galilea había recibido varios anillos de compromiso, razón por la cual Reina decidió que no le daría una sortija de compromiso: “Me dijo: ‘me quiero casar contigo pero no te voy a dar anillo, porque creo que el anillo es el problema’, a lo que yo le dije que yo quería mi anillo, pero me dijo que él iba a ser diferente”, comentó. En esa entrevista, Galilea habló así de su matrimonio: “Yo no sé si las almas gemelas existen, pero sí creo que existe esta parte de tener amor a todo lo que hemos logrado juntos como pareja (…) Yo me siento muy bendecida de tener una familia y que, de la noche a la mañana, no era nada más una pareja, o sea ya somos cinco los de la familia”, comentó en aquella ocasión.