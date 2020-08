La polémica reacción de Brian Austin Green a la primera foto de Megan Fox con su novio en redes

Lo que parecía ser una simple declaratoria de amor de Megan Fox a su novio, el cantante Machine Gun Kelly, se ha convertido en tendencia en redes sociales por la reacción de Brian Austin Green tuvo en su cuenta de Instagram donde compartió un álbum con las fotos de sus cuatro hijos que acompañó de una frase casi idéntica a la que su exesposa usó en su publicación con su novio. Todo comenzó cuando, esta mañana, Megan posteó una foto en la que aparecen frente a un espejo, él con el torso descubierto y ella, en lo que parece un traje de baño: “Chico dolorosamente hermoso, mi corazón es tuyo”, escribió al lado de esta foto en la que restringió los comentarios en Instagram.

Aunque la relación de Megan y Machine Gun Kelly se confirmó en junio pasado, cuando la actriz se convirtió en la modelo del videoclip de la canción Bloody Valentine y protagonizaron candentes escenas, que la misma actriz promocionó en su cuenta de Instagram, esta mañana, hizo oficial lo que ya todos sabíamos: está enamorada del rapero. Aunque esta no es una noticia nueva, tomó relevancia luego de que, horas después de su publicación, su exesposo y padre de sus tres hijos, Noah, Bodhi y Jorney River, Brian Austin Green realizó un posteo en Instagram que provocó la reacción de todos los seguidores de la expareja que rápidamente viralizaron lo publicado por el actor que muchos consideraron fue una clara indirecta para Fox por la redacción que eligió.

Sin temor a que su publicación se malinterpretara, el actor de Beverly Hills 90210 publicó en Twitter un collage de las cuatro fotos de sus hijos y, en Instagram, un álbum con las imágenes de los niños que acompañó de la frase: “Chicos dolorosamente hermosos, mi corazón es de ustedes”. Como era de esperarse, de inmediato, sus seguidores detectaron para quién estaba dedicada esta publicación que, en minutos, tomó relevancia en redes y desató una ola de comentarios relacionados a su ruptura con Megan, con quien, en un principio, se separó de la forma más cordial, incluso, le deseo lo mejor: “Hemos tenido una relación maravillosa. Siempre la amaré. Y sé que ella siempre me amará y sé que, en lo que respecta a una familia, lo que hemos construido es realmente genial y especial”, comentó el actor en mayo pasado en el podcast Context.

Brian y las razones de la separación

Durante aquella entrevista Brian salió en defensa de Megan y aseguró que su separación nada tuvo que ver con su nueva relación con el rapero: “No quiero que la gente piense que ellos son los malos y yo la víctima ni nada de eso, porque no es así”, dijo. Añadió que su separación ocurrió a finales de 2019 y reveló cuáles fueron las razones: “Ella me dijo: 'Me di cuenta de que cuando estaba fuera del país trabajando sola me sentía más yo misma y me gustaba más esa experiencia. Creo que puede ser algo que valga la pena probar' (…) Me sorprendió y estaba molesto por eso, pero no puedo enojarme con ella por sentirse de esa manera. No fue una decisión que tomó, así es como se sintió sinceramente. Hablamos y decidimos separarnos durante un tiempo... y así hicimos”, narró. En los últimos meses, el actor también ha tenido citas; sin embargo no ha confirmado ninguna relación, más bien está centrado en su papel de papá. Gracias sus publicaciones en Instagram sabemos que ha estado disfrutando del verano en casa con sus hijos, desde todos han creado momentos entrañables como su cumpleaños número 47, que celebró el pasado 15 de julio cobijado por los niños.

