Cristian de la Fuente revela la razón por la cual decidió solo tener una hija

Como muchos famosos en esta contingencia, Cristian de la Fuente se mantiene en contacto con sus fans a través de las redes sociales donde, hace unos días, sostuvo una charla a través de un Live de Instagram en el que abrió su corazón y reveló, por primera vez, por qué él y su esposa, Angélica Castro, tomaron la decisión de tener solo una hija. Además de otros cuestionamientos, el actor chileno respondió por qué, tras convertirse en padres de Laura, quien hoy tiene 15 años, no volvieron a escribirle a la cigüeña. Para sorpresa de sus seguidores, esta fue una elección que tuvo que ver con no poner en riesgo a su esposa quien sufrió complicaciones médicas durante el nacimiento de su hija Laura. Encantado con su rol de papá, Cristian admitió que todo tiene una razón de ser y que, si bien no puedo tener más hijos, Laura es todo lo que necesita para ser feliz: “La vida te da y te quita, no nos dio muchos niños, pero nos dio una hija que vale por 10, entonces, es como si tuviera 10 hijos”, dijo.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

El actor reveló que fue tan peligrosa la situación que atravesó su esposa en el parto que estuvo al borde de la muerte: “Mucha gente nos dicen: ‘Oye, ¿por qué no tienen otro hijo?’, la razón por la que no tuvimos otro hijo fue porque, cuando Angélica dio a luz a Laura, estuvo a punto de morir por un problema médico y después de eso, en el caso de tener otro embarazo, podría tener un riesgo y no quería correr el riesgo, yo no quería tener otro hijo y correr el riesgo de quedarme con dos hijos, pero sin mi mujer, o perder a un hijo; entonces, tomamos la decisión de no tener otro hijo”, explicó.

VER GALERÍA

Aunque de forma biológica no podrá tener más hijos, el actor no descarta la posibilidad de, en un futuro, adoptar o esperar a que Laura lo convierta en abuelo, una faceta que le llena de ilusión: “Después cuando Laura crezca y quizá ya emprenda su vuelo sola, es una posibilidad adoptar, como también es una posibilidad que estemos más cerca de que Laura se case y tenga hijos y malcriar a los nietos”, comentó divertido. En junio pasado, durante el festejo del Día del Padre que, este año, pasó en confinamiento, el actor le dedicó un lindo mensaje a su hija: “El mejor regalo es ser tu padre y celebrar este día junto a ti. Te amo infinito, nunca cambies… es un privilegio ser tu papá”, escribió al lado de una foto con la joven.

Laura, un sueño hecho realidad para los dos

En febrero de 2017, Angélica Castro y Cristian de la Fuente concedieron una entrevista para ¡HOLA! Tv donde, la actriz y presentadora dio detalles de cómo era Cristian como pareja, pero, sobre todo, como papá: “Él es un tremendo padre, es buen amigo, buen hijo, buen marido, como que siempre trata de hacer todo lo mejor que puede y yo eso lo valoro muchísimo”, comentó. También reveló detalles del enorme corazón que tiene su hija para quien, según contó, es un honor ser hija de actores: “Es muy generosa con nosotros como papás, porque a veces nosotros viajamos bastante y ella está siempre como agradecida. Me dice: ‘Ay mamá, me encanta la vida que tengo, es como una película, siempre tengo experiencias nuevas, viajo”, dijo.

VER GALERÍA

La joven parece estar tan entusiasmada con la profesión de sus padres que quiere seguir sus paso y ya hasta hizo su debut, de acuerdo con las declaraciones de Cristian: “Estaba yo en un foro y la metimos, la maquillamos, actuó y le gustó, pero una cosas es hacerlo por hobbie y lo otro es dedicar tu vida a esto, donde a veces es duro y nosotros le decimos que hemos tenido la suerte de tener trabajo, de hacer una carrera y de poder vivir de este oficio”, recordó. Gracias a las publicaciones en redes sociales, tanto de Cristian, como de Laura, padre e hija no sólo comparten la pasión por la actuación, también practican juntos varios deportes.