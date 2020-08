La charla en la que Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo hicieron sus revelaciones de pareja

La historia de amor entre Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo es una de las más sólidas del espectáculo, pero el secreto detrás de ese inquebrantable lazo afectivo que ha perdurado por 14 años, es la buena comunicación que existe entre ambos, así como la madurez con la que suelen resolver cualquier aspecto ligado a su convivencia en matrimonio. Precisamente, la feliz pareja se sinceró durante una reciente charla, en la que ambos compartieron detalles de cómo procuran preservar la armonía en casa, pues ante todo, lo más importante es brindar estabilidad a la pequeña Aitana, quien crece guiada por el ejemplo de sus padres, que disfrutan al máximo de su gran familia.

Lo cierto es que para lograr una buena comunicación y madurez ante las diferencias que surgen en el día a día, ha habido un trabajo personal constante, según lo ha comentado Alessandra, quien a raíz de su propia historia personal tiene muy claro cómo desea dirigir su vida. “Yo pasé de no querer nunca repetir la historia de mi mamá, y verme a mí misma como la vi a ella, y un día a mis treinta y tantos, en un momento muy fuerte de mi vida, me di cuenta que estaba yo exactamente repitiendo la misma historia de mi mamá, en el mismo lugar donde yo lo había visto y haciendo exactamente lo que yo había jurado que no iba a hacer…”, comentó durante una charla que dio a conocer en su canal de YouTube, en la que también estuvo presente Eugenio y otras invitadas, entre ellas una especialista en el tema.

Fue gracias a esas reflexiones que Alessandra logró dar un gran paso, situación de la que se siente orgullosa y de la que habló con total apertura. “Ahí empezó mi trabajo personal, el hacerme cargo de mí misma y decir 'necesito rescatarme, necesito sanarme' y me ha tomado muchos años… yo he tenido que trabajar mucho en eso para yo poderme comunicar mejor con mi pareja, y ahora que somos padres, ahora que soy madre, tengo más que nunca en mi vida esa conciencia de no repetir lo mismo que yo vi, de no discutir frente a ella (frente a Aitana) …”, agregó.

Eugenio tomó la palabra en un instante de la charla para explicar que los argumentos entre las parejas incluso pueden verse como “negociaciones del amor”, en las que si se procura tener tacto, los hijos pueden estar a salvo de ser susceptibles. “También tiene que haber negociaciones del amor, porque todo está en el tono… Yo creo que si nos escuchamos, puede ser que tengas un nivel en el que no sea angustiante para tu hijo escucharlos ponerse de acuerdo, llámese discusión…”, explicó el comediante.

El otro secreto detrás de su larga relación

A finales de junio, Alessandra también concedió una entrevista con el Escorpión Dorado, a quien en una charla de lo más simpática, reveló otro de los secretos que han sido esenciales en su matrimonio, y por el cual su romance ha sido tan duradero. “Seguimos enamorados, a pesar de todo, a pesar de nosotros mismos, a pesar de muchas cosas…”, reveló la cantante en aquel momento, para luego contar que si bien no escapan de discutir en algunos momentos, esas diferencias siempre se dan por situaciones intrascendentes. “Hemos durado tanto tiempo porque afortunadamente no hemos tenido broncas fuertes, reales, verdaderas de cosas…”, apuntó la también actriz, que disfruta al máximo del gran equipo que ha formado junto a Eugenio, con quien vive en los Estados Unidos desde hace ya varios años.

