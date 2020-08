¡Felices 6! Los Derbez, de fiesta por el cumpleaños de Aitana

Desde el verano de 2012, cuando Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez decidieron unir su vida en matrimonio, tenían algo muy claro: querían ser padres. Aunque su primera hija en común, Aitana, llegó dos años después, siempre soñaron con ella, incluso, el cineasta le dedicó un mensaje al final de su película No se aceptan devoluciones (que se estrenó septiembre de 2013) sin saber que un año más tarde la vida se la iba a mandar: “Aitana: Todo este aprendizaje a lo largo de estos 12 años de Hombre de piedra (nombre original de la cinta) me ha hecho crecer como padre y como ser humano para poder recibirte como te mereces… ¿ya vienes?”. Ahora que Aitana es una realidad, Eugenio y Alessandra no pueden estar más felices, por lo que, este 4 de agosto, ambos le dedicaron lindos mensajes en Instagram con motivo de su cumpleaños número 6, fecha en la que hicieron un recuento en imágenes de los momentos más entrañables en la vida de su hija, hasta un fragmento del programa especial que prepararon para televisar su boda: “He estado pensado que, si tuviéramos un hijo, ¿cómo le platicaríamos todo esto?”, se escucha decir a Alessandra al inicio del clip que Eugenio compartió en Instagram con motivo de los seis años de su hija.

Como buen cineasta, para este cumpleaños de Aitana, Derbez preparó un video en el que retomó imágenes del día de su boda y del entrañable reportaje que protagonizaron, en septiembre de 2014, cuando en exclusiva para ¡HOLA! México, presentaron a la entonces bebé. Eugenio también recordó la primera visita de su hija Nueva York, además de un clip en el que la niña reconoce que quiere ser cantante como su mamá, una profesión para la que vaya que tiene talento, así lo demostró recientemente durante el dueto que realizó con su hermano Vadhir con quien realizó un cover de la canción Dance Monkey. Como descripción de este lindo material audiovisual, el comediante escribió: “Hace 6 años llegó la pieza del rompecabezas que me faltaba. Feliz cumpleaños a mi princesa Aitana”.

Por su parte, Alessandra Rosaldo, mamá de Aitana, también le dedicó una emotiva felicitación en Instagram que también acompañó de un video en el que compartió los momentos más divertidos al lado de su hija: “¡Feliz cumpleaños a la que, para mí, es la niña más hermosa de este planeta! Que tu camino sea siempre bendecido e iluminado. Que tu hermosa voz y tu canto, que en casa gozamos todos los días, suene y vibre alto. Que tu fuerza y espíritu valiente y aventurero te lleven lejos. Que tu corazón llene de amor todo lo que toque. Que tu luz brille eternamente. Que tu carácter y determinación te lleven a alcanzar cualquier meta que te propongas. Que tu mirada refleje siempre la belleza de tu alma. Que sonrías todos los días de tu vida y que papá y mamá tengamos el privilegio de acompañarte muchos años más. Te amo con toda mi alma”, escribió.

Quien también utilizó Instagram para felicitar a la cumpleañera fue Aislinn Derbez, su hermana mayor, quien eligió una foto en la que Aitana aparece al lado de Kailani, su hija, quien es su cómplice de juegos. “¡Happy Birthday a la mejor tía del mundo! Te amamos demasiado Aitana”, escribió como descripción de la foto que, según comentó, tomó la sobrina de Alessandra Rosaldo: “Gracias a la prima Morgana por la mejor foto ever”, se lee al lado de la foto en la que las dos niñas aparecen muy sonrientes. La poca diferencia de edades y la cercanía que tienen (ambas viven en Los Ángeles) ha propiciado que Aitana y su sobrina Kailani crezcan juntas y sean muy unidas.

Aitana y su talento vocal

Como el resto de los Derbez, desde muy pequeña, Aitana Derbez ha dejado claro que heredó la vena artística, basta con echar un vistazo a los videos para los que ha colaborado en el canal de Youtube de su mamá, donde ha dejado ver su manejo de las cámaras. Además de perfilarse como influencer, lo que realmente apasiona a Aitana es la música pues, en varias ocasiones ha expresado sus ganas de seguir los pasos de su mamá sobre los escenarios. Recientemente, Aitana causó revuelo en internet con la versión acústica del tema Dance Monkey de Tones and I. Para sorpresa de sus seguidores, Vadhir compartió este entrañable momento al lado de su hermanita que, sin duda, acaparó todas las miradas por su entonada forma de cantar, su simpatía y el profesionalismo con el que grabó este, su primer video musical que se viralizó.

