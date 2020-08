Ferdinando Valencia y las conmovedoras palabras a su hijo Dante a un año de su partida

La vida de Ferdinando Valencia y su pareja, Brenda Kellerman, dio un giro inesperado, cuando exactamente hace un año, su bebé Dante, de tan solo tres meses, perdió la batalla contra la meningitis. Desde ese entonces, y mes con mes desde su partida, ambos no han dejado de honrar la memoria de su pequeñito, a quien en esta ocasión el actor le dedicó un conmovedor mensaje en el que expuso ese profundo sentimiento que hoy lo invade. Así, el intérprete hizo de este primer aniversario luctuoso una fecha entrañable, enteramente convencido de que su hijo es un ángel que sin duda recuerda a sus seres queridos desde el cielo, pensamiento que comparte con Brenda, que de igual manera abrió su corazón para expresarse por la llegada de este día que los marcó para siempre.

A través de sus redes sociales, Ferdinando reveló la sentida dedicatoria, horas después de que Brenda lo hiciera, la cual ilustró con algunas fotografías de su bebé a quien carga en brazos recién nacido. Lo cierto es que, como bien lo ha dicho durante todo este tiempo, la fe ha sido su mayor consuelo, frente a esta circunstancia que le ha resultado difícil. “Con la humildad de entender que no te tengo en mis manos, te llevo en mi corazón hoy siempre. Te extraño”, agregó al pie de las imágenes que han recibido más de 160 mil me gusta y comentarios con muestras de apoyo por parte de sus seguidores y amigos cercanos, como lo hizo Odalys Ramírez.

A lo largo de estos meses, Ferdinando y Brenda han encontrado consuelo no solo en su hijo Tadeo, sino también en la fe, algo que la pareja ha reiterado en otro de los mensajes que dedicó a Dante, el cual ambos acompañaron de una fotografía en la que aparece Jesucristo con el niño en brazos. “Pequeño Dante, ahora que cumples 1 año desde que alzaste tus alas, no quiero perturbar tu descanso. Duerme tranquilo mi niño hermoso, haz tus travesuras con alegría, ahora juegas con otros angelitos tan bellos como tú…”, se puede leer en las primeras líneas de la carta publicada por el actor y Kellerman, quienes se han mantenido muy buena actitud frente a la situación.

En esta sentida misiva, el protagonista de telenovelas y la actriz, también pidieron al pequeño Dante no soltarlos de su mano, en estos instantes que asimilar su partida no ha sido nada sencillo. “Recuerda desde el cielo a tus padres de la tierra y a nosotros no nos olvides. Tú que estás en brazos de Jesús conversa con él para que nos de consuelo a todos los que te amamos, porque aunque pase el tiempo, siempre serás nuestro pedacito de cielo, nuestro hermoso bebé guerrero. 1 año, ángel Dante”, finalizaron.

Su hijo Tadeo, la razón para mantenerse firmes

A pesar de la situación, Ferdinando se siente orgulloso de la oportunidad que la vida le brindó para compartir la paternidad con Brenda, ambos cuidando al pequeño Tadeo, que día con día llena de alegría el hogar familiar. “Estamos unidos, estamos muy juntos y sobre todo no podemos estar mal porque tenemos que dar la cara a una persona que nos necesita, que es Tadeo. Y por otro lado, Tadeo también nos regala la oportunidad de darnos muchas alegrías y de buscar por donde encontrar la felicidad…”, dijo durante una entrevista concedida al programa televisivo Sale El Sol en mayo. Hasta el momento, el intérprete no ha revelado cómo conmemoró el aniversario de su hijo, aunque en días pasados aseguró que tenía la idea de realizar una misa en privado.

