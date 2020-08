Camilo sobre su matrimonio con Evaluna: ‘No importa qué tormenta venga, yo estaré ahí para ti’

Después de cinco años de noviazgo, en febrero pasado, Evaluna Montaner y Camilo Echeverry se dieron el “sí, acepto”, en una espectacular boda en la que su amor fue el protagonista. A cinco meses de matrimonio, el cantante habló de su relación con su esposa quien, recientemente, también abrió su corazón en el podcast Se regalan dudas, conducido por Ashley Frangie y Lety Sahágun, donde reveló que el matrimonio es una elección de todos los días, incluso en los momentos malos. En ese sentido, es ahora su esposo quien reflexiona sobre su relación ahora que son marido y mujer y concuerda con Evaluna, dejando claro que él estará para ella en las buenas y en las malas: “Tengo la certeza que cuando uno da, y se compromete a tener una relación a futuro, cambia todo, la voluntad está puesta en la eternidad de la relación”, comentó el músico durante una entrevista con el diario Reforma.

De la misma forma que Evaluna, Camilo también coincide que esta nueva etapa en su relación es un trabajo de todos los días: “El matrimonio es una decisión de: 'no importa qué tormenta venga, yo estaré ahí para ti', y cuando una relación está basada en eso, ésta se vuelve trascendental y permanente”, explicó. El músico también confesó que su esposa fue su gran musa en todo el proceso creativo de su disco debut, Por primera vez: “Ella fue la fuerza que sostenía este álbum, no solamente en la inspiración de las canciones sino en la manera en que dirigió todas las cosas nuevas que salieron visuales”, dijo.

Camilo también habló sobre la ola de memes y comentarios en redes sociales referentes a su relación con Evaluna: “Lo tomo con una sonrisa, con una celebración, con mucho sentido del humor, me encantaron todos los memes que salieron (…) Amo que la gente esté hablando de eso, de nuestro amor y se enfoque en cosas positivas. Yo me muero y me derrito por ella (Evaluna) y lo mejor que puedo hacer es expresárselo”, comentó. Sobre ese tema, Evaluna también ha hecho referencia cómo su relación se ha vuelto tendencia en redes sociales por el amor que derrochan en sus cuentas.

La elección del matrimonio

A penas haces unos días, Evaluna reveló cómo ve el matrimonio: “La relación es preciosa porque es una decisión de todos los días (…) yo me casé con Camilo y todos los días me despierto y le digo ‘I do’, yo quiero estar casada con esta persona y es una decisión que tomas todos los días, cuando estás en la discusión, cuando tienes ganas de salir corriendo, tú dices: ‘decido amarte, aunque ahorita mismo no lo sienta, decido amarte para siempre’”, explicó asegurando que, con cinco meses de casados ella todavía siente mariposas en el estómago.

Durante esta conversación la hija de Montaner también habló de la determinación que tomó desde muy joven respecto a su vida personal: “A los 15 años tomé una decisión de guardarme hasta el matrimonio y a mí me encantó eso porque fue una decisión que tomé directamente con Dios. No sabes la cantidad de personas que me hablaron de la mala idea que fue, gracias a Dios no los escuché y la verdad que fue lo más hermoso y precioso, pero me costó mucho porque es fuerte pensar lo que las personas pueden influir en uno y en esa decisión que para mí fue como una revelación espiritual (…) En mi caso Camilo fue el mejor hombre del mundo, pobrecito tuvo que sufrir, pero estoy hablando del tema para decir que es muy importante prestarle atención a lo que uno quiere vivir y a lo que uno siente que es el propósito de uno, porque la gente te puede derrumbar el amor para ti”, comentó.