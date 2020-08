Patricio Borghetti da detalles de la reciente conversación que tuvo con el esposo de Grettell Valdez

Hace apenas unos días, Grettell Valdez rompía el silencio en torno a la situación jurídica que enfrenta su marido, Leo Clerc, en Suiza, desmintiendo que por esa razón él no haya podido regresar a México, pues en contraste con lo que se dijo, asegura que él se encuentra cuidando de su madre, quien atraviesa por un periodo complicado de salud. De esta manera, la actriz aclaró los dichos y respondió a la atención mediática que generó la noticia, destapada en el programa televisivo Ventaneando, apenas el pasado 28 de julio. Lo cierto es que desde el inicio, la actriz ha contado con el apoyo incondicional de su ex, Patricio Borghetti, que en esta ocasión ha vuelto a dar detalles de cómo se encuentra la madre de su hijo Santino luego de hablar públicamente. Y no solo eso, porque el conductor de televisión reveló que ha tenido comunicación con Leo, a quien además le hizo una sugerencia luego de que este le compartiera sus deseos por volver al país la próxima semana.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Sin más rodeos, Pato contó cómo fue esa reciente conversación con el marido de su ex, asegurando que le ha comunicado parte de sus planes. “Hay una situación y él la está resolviendo, incluso ayer me platicaba que él vendría a México la semana que entra, están viendo…”, dijo durante un segmento del programa que conduce, Venga la Alegría, en el que se presentó el video que Grettell Valdez publicó el viernes pasado a través de su canal de YouTube. A propósito de este tema, el argentino también compartió cuál fue la sugerencia que le hizo a Leo. “Yo no me puedo meter pero como sé que su mamá está mal yo le dije que no se venga solo para demostrar algo. Él ha hablado este fin de semana con Santino vía Facetime, que está en mi casa…”, dijo.

En ese espacio, Pato contó que ha estado muy al pendiente de Grettell, a quien se refiere como su familia extendida, señalando que con el paso de los días ella ha podido recuperar la calma. “Ayer hablamos, está mucho más tranquila, las cosas como que se han ido aclarando. Ya la sentí más tranquila, se ha ido aclarando a medida que transcurrieron los días, entonces qué bueno…”, dijo en el matutino. “Me da gusto porque es la mamá de mi hijo y si ella está bien, si ella está tranquila mi hijo va a estar más contento…”, aseguró el presentador.

VER GALERÍA

En otro momento, y en declaraciones retomadas por el programa televisivo Suelta la Sopa, el también actor dejó clara la postura que tanto él como Grettell han asumido frente a su hijo, pues como es bien sabido, el pequeño y Leo han consolidado una grata convivencia a lo largo de todo este tiempo. “Él está al margen de toda esta situación, no tiene por qué saber…”, declaró a la emisión. “Ya cuando sea el momento lo hablará con él…”.

El esperado mensaje de Grettell

En el mensaje videograbado que Grettell dio a conocer en su canal de YouTube, la actriz habló de los aspectos legales en torno al caso de su esposo para poner así punto final a las especulaciones. “Sobre el proceso jurídico, hace tres años cuando conocí a Leo, él me informó sobre esta situación, no quiero hablar mucho de este tema por el bien de mi familia. Fue un error que él cometió cuando era joven, hace diez años, yo confío plenamente en mi marido y también creo en las segundas oportunidades. Él está haciendo todo para resarcir el error que cometió, creo que todos somos merecedores de segundas oportunidades en todos los aspectos…”, aseguró.

VER GALERÍA