¡Adiós barba! Gabriel Soto experimenta con un nuevo look

Como muchos famosos, Gabriel Soto se vio obligado a hacer una pausa en su carrera debido a la pandemia, no obstante, este tiempo no la pasó nada mal, pues por un lado disfrutó junto a su novia Irina Baeva y por otro creó recuerdos memorables junto a sus pequeñas hijas Elissa y Miranda. Pero luego de varios meses lejos de los sets, el actor de telenovelas ya está listo para volver a la pantalla con una nueva historia, la cual lo tiene muy entusiasmado. Cada proyecto implica ciertos retos y cambios, y en este caso el galán ha tenido que someterse a un cambio de look para encarnar a su personaje, del cual ha compartido ya algunos vistazos.

A finales de mayo se dio a conocer que Gabriel Soto sería el protagonista de ¿Te acuerdas de mí?, la nueva telenovela de Televisa y Univisión inspirada en un melodrama turco. “Feliz y agradecido con este nuevo proyecto. Gracias queridísima Carmen Armendáriz por creer en mí. Vamos con todo”, escribió el galán de telenovelas en sus redes sociales en junio al confirmarse de manera oficial su participación en el proyecto. Y ahora, luego una larga espera, tal parece que ya está listo para iniciar las grabaciones. El actor compartió en su cuenta de Instagram un vistazo a la nueva imagen que prepara como parte de su personaje. “Mi primer corte de pelo en cinco meses, hasta raro se siente… Para la novela ¿Te acuerdas de mí?’, comentó el intérprete en uno de los videos que publicó en sus Stories, en el cual se le ve sentado frente al espejo mientras una estilista comienza a cortarle algunos mechones, a lo que él reaccionó con un simpático grito.

Momentos después, Gabriel compartió los avances de este nuevo de look y ¡oh sorpresa! El cambio fue muy drástico. Y es que además de cortarse el pelo, el actor se deshizo de su característica barba ligeramente crecida, para quedarse sólo con un bigote. “Pues seguimos haciendo pruebas de imagen, ahora con bigote”, comentó el actor en un nuevo video en el que se le ve con un aspecto mucho más, maduro pero igualmente atractivo. En su Story aprovechó para preguntar a sus fans su opinión respecto a su apariencia, dejando ver que bien podría despedirse también del mostacho. A finales del mes pasado, Armendáriz había compartido algunas fotos del casting que hizo el actor para esta telenovela, ante lo que los fans reaccionaron emocionados, destacando la galanura de Soto.

El actor, quien gran parte de la cuarentena se la había pasado en su casa en Acapulco, contó recientemente que debido a este proyecto había estado viajando a la Ciudad de México, pues detalló que dentro de poco arrancarán las grabaciones. “Había venido a Televisa con anterioridad a unas pruebas para la nueva telenovela de Carmen Armendáriz, que vamos a empezar a grabar el 7 de septiembre, entonces, más o menos estaba familiarizado con todo esto”, dijo en entrevista con TVyNovelas refiriéndose también a las medidas implementadas ante la ‘nueva normalidad’. A su vez, el galán destacó que Televisa ha hecho mucho énfasis en la seguridad de su talento y staff, por lo que ha extremado precauciones en sus producciones. “La verdad es que la empresa ha tomado medidas impresionantes, estamos trabajando con todos los protocolos de seguridad y, como todos, estoy acostumbrándome”, agregó.

Sus planes en el terreno sentimental

Pero más allá de los proyectos profesionales, Gabriel tiene además muchos planes en el ámbito personal, los cuales obviamente incluyen a Irina. Al hablar de la pandemia, el actor destacó que los ha unido mucho más, tanto que incluyo consideran dar el siguiente paso en su relación. “Esto nos ha unido mucho más como pareja y seres humanos, y no descartamos la posibilidad de casarnos, pero esperamos que la vida nos sorprenda y que llegue en el momento que tenga que llegar”, comentó a dicha revista. Y ante la pregunta sobre si tiene previsto darle el anillo este mismo año, señaló: Para cualquier mujer, una boda representa una gran ilusión… La verdad es que lo hemos platicado y tenemos planes a futuro muy padres, seguimos muy unidos, pero pronto empiezo telenovela, y así es complicado, dejemos que las cosas vayan caminando y fluyendo, pero vamos muy bien, más sólidos que nunca”, aseguró.

