Ariadne Díaz sobre el duelo por la muerte de su prima: ‘El dolor de saberla sufriendo desapareció’

Hace unos días, Ariadne Díaz compartió con sus amigos y seguidores el duelo por el que está atravesando debido al sensible fallecimiento de Cinthya Raygoza Díaz, su prima, con quien la cercanía era tan grande que la consideraba una hermana. Después de procesar la triste noticia, la actriz ha querido dirigirse nuevamente a sus fans para compartir con ellos una reflexión sobre el difícil momento por el que está pasando. Al lado de unas fotos con su hijo Diego, escribió: “La vida es maravillosa, con todo y sus momentos dolorosos, la vida es bella, pero de una belleza compleja, aún si te determinaras a vivirla con ligereza habría momentos en que su intensidad te rebasaría. Los momentos difíciles o “intensos”, como yo los llamo, son justo como después de que te revuelca una ola, saldrás (si sales) con más ganas de vivir y hacer todo lo que te hace feliz”.

Ariadne explicó cómo es que honra la memoria de su prima, a quien agradece por los entrañables momentos que pasaron juntas: “Hace unos días pasé algo muy doloroso; mi prima, a la cual quiero y vi siempre como hermana, partió, a diferencia de lo que la gente puede experimentar, después de que alguien querido se va, yo no estoy de luto, estoy agradecida por el tiempo que compartimos y mi certeza de lo que viene después de nuestra experiencia, aquí, en la Tierra, me hace alegrarme infinitamente por ella, el dolor de saberla sufriendo desapareció en cuanto ella partió. La vida es sabia y como tal nos recuerda que el ahora, es sólo un instante y aún así lo único que nos pertenece”.

Luego de dar a conocer cómo es que lleva el duelo compartió una muestra del otro lado de la moneda, los momentos lindos que ha protagonizado en los últimos días, como el último logro de su hijo: “Estas fotos son de hace unas semanas cuando Diego pudo nadar/flotar solito por primera vez. La vida es bella siempre, en medio del dolor, de la muerte, de una pandemia, de las crisis, de los conflictos y por supuesto de la vida diaria. Amo mi vida muchísimo y estoy feliz y emocionada por el ahora y por todo lo mágico que viene”, finalizó Díaz, quien se dijo una mujer agradecida.

El adiós más triste

Con una foto de Cinthya, el pasado 23 de julio, Ariadne compartió con sus seguidores un emotivo mensaje con el que le dijo “hasta pronto” a su prima quien, según contó, siempre se mostró entusiasta ante la vida: “Cinthya Raygoza Díaz, mi hermana amada, mi amiga, mi confidente, mi Titi hermosa partió hoy a sus 35 años después de luchar por más de 7 años contra un condroblastoma en la columna (…) A pesar de todo, nunca dejó de vivir su vida, de ser una mamá extraordinaria y divertida. Entre cirugías y tratamientos aprovechó cada momento para realizar sus sueños, nunca vi a nadie pasar por tanto dolor y aun así sonreírle a la vida”, escribió.

En aquel post Ariadne también dio a conocer que, por fortuna, tuvo la oportunidad de estar cerca de ella antes de su muerte: “Mi hermosa mariposa... Soñé que ella se iba y lloré muchísimo, desperté y agradecí que todo fuera una pesadilla, ese día ella me pidió hablar por videollamada, aunque siempre hablábamos por teléfono o mensaje, esta vez quiso hacerlo por video, me dijo que Vale quería hablar con Diego. Al verla supe que el momento de su partida estaba cerca, me apresuré a venir a Chapala a estar con ella, esa noche soñé que ella era una mariposa”, se lee en la cuenta de la actriz, quien tras esa publicación se alejó unos días de esta red social, hasta hoy que reapareció con estas bellas fotos al lado de Diego.