Talina Fernández recibe el detalle más bello, la felicitación de los hijos de Mariana Levy

En el basto anecdotario de su vida, Talina Fernández atesora con orgullo uno de los capítulos más bellos, el de su faceta como abuela, el cual le ha dado la dicha de vivir rodeada de amor a lo largo de todo este tiempo. Y claro, qué mejor fecha que el día de su cumpleaños para dejarse consentir por sus nietos, especialmente por los hijos de Mariana Levy, quienes le dieron a su amada ‘Babi’, como la llaman de cariño, una de las sorpresas más lindas durante la transmisión en vivo del programa matutino Sale El Sol, al cual asistió como invitada. De esta manera, la comunicadora protagonizó otro de los instantes más lindos en la pantalla chica, como ocurrió en días pasados, cuando en ese mismo espacio fue entrevistada por su nieta María.

Aunque fue el 2 de agosto el día en que Talina cumplió 76 años, la comunicadora recibió un merecido festejo en televisión, espacio en el que además de leer una carta que ella misma escribió con sus reflexiones, tuvo el privilegio de escuchar, a través de un par de videos, las palabras de amor más sinceras por parte de los hijos de Mariana Levy, siendo el primero en hablar José Emilio. “Feliz cumpleaños, habla tu nieto José Emilio para felicitarte, para mandarte muchos besos, muchos abrazos, mucho cariño, mucho amor y deseándote que te la hayas pasado lo mejor posible ayer 2 de agosto día de tu cumpleaños, y te quería decir que te amo, que te extraño y que te espero ver pronto para festejarte y celebrarte. Te amo mucho ‘Babi’ y un fuerte abrazo”.

Visiblemente conmovida, y sin dejar de mandar besos al joven, la periodista le agradeció por esta linda sorpresa, sin olvidar mencionar un detalle del pasado que recuerda con toda claridad. “Es mi nieto José Emilio, el más chico de mi hija Mariana, que tenía ocho meses cuando ella murió. Ahora ya es un hombre ronco y alto. Gracias amor, muchas gracias…”, dijo la también conductora de radio, que desde siempre se ha caracterizado por ser muy transparente con los asuntos ligados a su vida personal, como ha ocurrido en esta fecha tan especial en la que ha recibido múltiples muestras de afecto.

Pero eso no fue todo, porque minutos después, Talina recibió otra de las dedicatorias más esperadas, la de su nieta María, quien apareció en pantalla con una gran sonrisa para recordarle lo mucho que la ama. “Feliz cumpleaños a mi más grande amor, celebro tanto tu vida y te amo con todo mi corazón. Gracias por ser mi maestra, mi mejor amiga, mi mamá y mi Babi. Te amo con todo mi ser, te mando muchos abrazos”, dijo la también fotógrafa y modelo. Encantada, la orgullosa abuela respondió a este sincero gesto, evocando aquellos años en que decidió hacerse cargo de ella ante la ausencia de Mariana, un instante en que ambas forjaron un lazo inquebrantable. “Te adoro María de mi vida. María cayó en mis brazos de nueve años y yo la adopté, y entonces Dios se llevó una hija y me regaló otra. Dios aprieta pero no suelta…”, dijo.

Su mayor ilusión, ver crecer a sus nietos

Cabe destacar que la cercanía que Talina ha procurado con los hijos de Mariana Levy ha sido constante. Por supuesto, ella misma ha revelado algunos detalles de esta convivencia que hoy la llena de dicha. “Claro, a los tres (los veo). A mi María, que es mi hija, la veo muchísimo; a Paula la veo a veces igual que a Emilio…”, dijo en entrevista en días pasados con Gustavo Adolfo Infante para Imagen Televisión. En ese espacio, habló de lo importante que es para ella mantener vivo el recuerdo de su hija Mariana, por lo que aprovecha las visitas de los jóvenes para compartirles anécdotas de la fallecida actriz. “Se vienen a quedar conmigo y a que les cuente historias de su mamá…”, aseguró.

