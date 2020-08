Andrea Legarreta celebra 22 años de conducir 'Hoy'

Después de varios proyectos como actriz, en 1998, Andrea Legarreta comenzó a escribir sus memorias como conductora del programa Hoy emisión que, este 3 de agosto, celebra su aniversario numero 22. Convirtiéndose en la conductora con más tiempo en el matutino, Andrea recordó sus mejores momentos en este empleo donde ha tenido la oportunidad de entrevistar a Shakira, Antonio Banderas y hasta escuchar una serenata de don Vicente Fernández que, durante un programa, le cantó al oído. Esta mañana, Legarreta recordó anécdotas de todos estos años en los que ha estado al frente de esta emisión que, ya es un clásico de la televisión mexicana: “Matrimonio, divorcios, amigos entrañables, todo lo que ha pasado. La gente teniendo sus propios hijos, casándose”, comentó luego de echar un vistazo al pasado. Aprovechando este aniversario, Andrea le dedicó unas palabras a los televidentes que mantienen vigente a Hoy: “El público que ha estado durante tanto tiempo, que nos ha dado su preferencia y que nos han hecho parte de su familia”, dijo al comienzo del programa.

Como parte de este festejo, la producción preparó varios clips de los instantes más entrañables de todos los conductores, por supuesto,de quien se tiene más material es de Andrea, pues formó parte del programa desde el primer día: “Arrancamos en Chapultepec, luego fuimos al 14 y luego estuvimos aquí, ¿cuántos llevamos? 16, como 16”, dijo sobre la historia del programa que, comenzó en los noventas, bajo la producción de Alexis Núñez. Tras ver sus mejores momentos en Hoy, Legarreta reconoció que no podría elegir su top: “Faltaron muchas cosas, todo lo que hemos vivido”. Tras finalizar la jornada laboral de este día, la conductora tomó su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores este video que acompañó del texto: “Felices 22 a todos los que han hecho del programa Hoy unos de los más queridos de la televisión mexicana. Gracias al público hermoso que nos ha seguido desde el día uno. Bendiciones para todos”, escribió.

En otra imagen, donde aparece posando al lado de los globos que utilizaron para la celebración, Andrea reflexionó sobre su trayectoria en este programa: “22... ¡Wow! Ha pasado tanto en este tiempo, tanto… me quedo con lo bueno, los amigos de verdad, las risas, los viajes, la complicidad, el amor y agradecimiento a la camiseta(esa camiseta que somos pocos los que la traemos bien puesta) me quedo con la fortaleza que me ha dado atravesar por momentos duros y seguir de pie y con la frente en alto, orgullosa de lo que soy y orgullosa de mi crecimiento en lo laboral, pero sobre todo en lo personal y espiritual, como mujer en todos sentidos. Seguir de pie y sonriendo y amando la vida que, sin duda, no soy la misma de hace 22 años”, se lee en la primera parte del extenso mensaje en el que también hizo alusión a los mitos que la rodean, como el que asegura que es ella quien decide qué conductores aparecen a cuadro.

Sobre este rumor, Andrea reconoció que está muy alejado de la realidad y explicó por qué: “Todos cambiamos con los años y los daños, crecer duele a veces, toparte con injusticia, calumnias e historias donde, por ser la persona que tiene más años dentro del programa, para algunos soy ‘la mano que mece la cuna’, la que decide quien entra y quien se va, uff, si eso fuera cierto, amigos entrañables y talentosos jamás se hubieran ido y, muy probablemente, ciertas personas jamás habrían estado, pero supongo que tantos años de permanencia vienen con eso dentro del paquete, lo malo, que al final no es tan malo, porque es aprendizaje y crecimiento que me ha regalado una fortaleza interior gigante y, lo bueno, que ha sido tanto y que, sin duda, pesa y vale mucho más que lo ‘negativo’”.

Su definición de éxito

En la parte final de este mensaje, Andrea reconoció que su permanencia en el programa ha sido resultado de su perseverancia y pasión a su profesión: “Las personas hermosas que he conocido, los profesionales que me han enseñado tanto, pero nada más hermoso que sentir el amor de personas que, sin conocerme personalmente, me hacen sentir parte de su familia; que conocen mi mirada y me ‘leen’ a través de sus pantallas, que se alegran con lo bueno que me ha pasado y les ha dolido mi dolor. Los hemos acompañado en los rincones más íntimos de sus casas, en la intimidad de sus vidas y saber que en algún momento les hemos hecho olvidar o distraerse de algún mal momento en sus vidas, me hace tan feliz. Gracias a todos los que han formado parte del programa Hoy porque, sin duda, de todos he aprendido algo. Con los años comprendo que el “éxito” nadie te lo regala, se requiere de trabajar día a día con pasión, perseverancia, sacrificios, (soportar y resistir), constancia, entrega, alegría y amor por lo que haces, ¡Dios me los bendiga!”, compartió en su cuenta de Instagram donde sus fans le enviaron felicitaciones y mensajes en los que resaltan su talento.