A corazón abierto, Héctor Suárez Gomís recuerda a su padre a dos meses de su partida

No hay nada más grato para Héctor Suárez Gomís que rendir merecidos homenajes a su padre, don Héctor Suárez, a quien recordó al cumplirse dos meses de su lamentable partida. Por tal motivo, le dedicó uno de los mensajes más sinceros, haciendo evidente el enorme vacío que ha dejado su ausencia, pero enteramente orgulloso de aquellos recuerdos que en vida hicieron de su relación una de las más entrañables. De lo más conmovido, también evocó aquellas palabras con las que su progenitor solía referirse a sus nietos, Ximena y Pablo, con quienes tuvo la fortuna de convivir hasta el último momento. Por supuesto, la fuerza de estas palabras no solo conmovió a sus miles de seguidores en redes sociales, sino también a sus amigos más entrañables, especialmente a Andrea Legarreta, quien desde hace ya varios años ha sido muy cercana a la familia del histrión, como lo hemos podido ver en ocasiones anteriores.

“Hoy se cumplen dos meses. Dos meses sin llamarnos y sin escribirnos. Dos meses sin contarnos momentos importantes, divertidos, felices y trascendentes de nuestras vidas. Dos meses sin que me hables de tus nuevos planes, de cómo le estás dando forma a esas nuevas ideas que habitan en tu mente…”, recordó Gomís, quien luego expuso padre de los comentarios que papá hacía sobre sus nietos. “Dos meses sin que opines de las fotos que Ximena sube a su cuenta de Instagram: ‘¡Qué barbaridad, hijito! ¿Qué vamos a hacer con esta niña? ¿Estás consciente de que de niña ya no tiene nada y que se ha convertido en una mujer hermosa? ¡Nomás para que te des una idea de lo que pueden hacer los genes de su abuelo!’…”, destacó.

El intérprete también expuso parte de cómo era la convivencia del pequeño Pablo con su abuelo, a quien siempre fue muy apegado. “Dos meses sin que me llames para contarme lo último que hizo Pablo en tu casa y empezar siempre con la misma frase: ‘Mi amor, no vayas a regañar a Pablo, yo ya hablé con él y me entendió perfecto. Fíjate que... Y aquí agregaba que había roto o descompuesto algo, rayado alguna de las paredes con crayolas o plumones, aventado a alguno de los gatos a la alberca, escalado hasta arriba de un árbol y no había forma de bajarlo o se había escondido para preocuparlos y pensaran que estaba perdido…”.

Sin más rodeos, Gomís hizo énfasis en aquellos detalles de las charlas que solían tener, en las que comentaban sus películas favoritas y hasta el primer actor se tomaba un tiempo para pedirle consejos a su hijo. “Y sí, la verdad es que siempre estuve y he estado bien porque compartiste conmigo tu magia, tu sabiduría, tu inmensa generosidad y capacidad de amar. Dos meses sin ti, pero tú no has dejado de existir en mí... Y no es que eso sea suficiente; ¡Lo es todo! ¡Gracias por ser mi papá!”, agregó el también comediante, que ilustró su dedicatoria con una frase en la que aparecen Simba y Mufasa, personajes de The Lion King.

Las palabras de Andrea Legarreta

Recordemos que tras la partida de don Héctor Suárez, una de las famosas más conmovidas por esta noticia fue Andrea Legarreta, quien además de conversar a corazón abierto con Suárez Gomís en el programa Hoy, ha enviado sus pensamientos al actor a través de las redes sociales. Así, la conductora comentó la reciente publicación, dando muestra del inmenso cariño que tiene por los Suárez. “Qué hermosura ese grado de amor. Insisto, qué afortunados son de tenerse (de la forma que sea) en sus vidas. ¡Amor para ti siempre!”, escribió.

