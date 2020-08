Brenda Kellerman le dedica un tierno mensaje a su hijo Dante a un año de su partida

Hoy hace un año, Brenda Kellerman y Ferdinando Valencia vivieron uno de los momentos más difíciles al despedir a su pequeño Dante quien falleció después de luchar contra una meningitis que no pudo vencer. Para honrar la memoria de su bebé, desde las primeras horas de este 3 de agosto, la modelo publicó un mensaje dedicado a su hijo a quien ya considera un ángel que cuida sus pasos: “Mi amor chiquito, gracias por darme la fuerza de seguir para tu hermano y su papá te extraño muchísimo, pero sé que donde estás, está mucho mejor que con tu familia, mami te ama”, escribió en la primera parte del mensaje que provocó la reacción de varios de sus seguidores que la han cobijado durante el duro proceso que atravesó tras la muerte del niño.

Kellerman continuó escribiendo: “Pequeño Dante ahora que cumples 1 año desde que alzaste tus alas no quiero perturbar tu descanso, duerme tranquilo mi niño hermoso, haz tus travesuras con alegría, ahora juegas con otros angelitos tan bellos como tú. Recuerda desde el cielo a tus padres de la tierra y a nosotros no nos olvides. Tú que estás en brazos de Jesús conversa con él para que nos dé consuelo a todos los que te amamos, porque aún que pase el tiempo siempre serás nuestro pedacito de cielo, nuestro hermoso bebe guerrero”, finalizó la modelo.

Aunque Ferdinando no ha utilizado su cuenta de Instagram para recordar a su hijo, hace unos días, reveló sus planes para conmemorar la vida del pequeño: “Veré la manera de ver las posibilidades con las misas, porque ahora las reuniones en iglesias y todo esto, pues representan parte del problema que estamos viviendo como sociedad; sin embargo, este es un problema, pero a nivel familiar tal vez busque la manera de que se presente un sacerdote y haga una misa únicamente para nosotros”, comentó en entrevista para el programa De Primera Mano.

Durante esta conversación, Ferdinando confesó tener temor de este primer aniversario luctuoso: “Mi sentimiento es de miedo por esa fecha, no porque vaya a pasar nada (…) La manera de extrañar a Dante no avisa, es constante, con intermitencias muy pequeñas en el sentido de que a cada rato no puedes evadir el hecho de ver sonreír al que tienes, y dejar de pensar cómo sería la sonrisa del que no tienes, lo duro viene todo el tiempo”, explicó el actor quien, según compartió hace unas horas en Instagram, se encuentra con su familia en Comala, Colima, su ciudad natal.

La despedida de Dante

Desde que Brenda Kellerman y Ferdinando Valencia comenzaron su aventura como papás hicieron partícipe a su comunidad en redes sociales, donde documentaron, desde que se enteraron de que serían papá, en su canal de Youtube Famigovios. De la misma manera que han compartido los momentos de felicidad, también lo hicieron con la triste noticia de la muerte de su bebé que dieron a conocer en Instagram: “Y mientras te vas, te aseguro que incluso ¡voy a extrañarme a mí!... Adiós Dante, Adiós mi Amor”, escribió el actor, mientras que Brenda redactó: “8 meses en mi vientre, 100 Días en mi vida y toda una eternidad en mi corazón, te amo Dante. Adiós mi Dante”.

Durante más de tres meses, Brenda y Ferdinando atendieron a Dante en varios hospitales, primero en Estados Unidos, y luego en México, donde el bebé estuvo internado en un nosocomio de Guadalajara donde el actor no ha podido liquidar la deuda debido a problemas económicos que recientemente explicó: “Hace algunos días me hablaron del hospital para decirme que qué pasa con esa cuenta, que siguen esperando, estoy hablando de una cuenta pendiente de 1 millón 800 mil pesos, sin contar lo que yo ya estuve poniendo. Después de todo el desfalco económico que tuve a partir de aquel momento únicamente me he visto al día, vendí algunas de mis pertenencias y algunas otras las conservo, pero no veo moralmente ni legalmente, porque conozco mis derechos, el que yo tenga que cubrir esa cuenta”.