Alan Tacher se sincera sobre su recuperación: ‘Me está costando mucho trabajo a nivel mental’

Después de 15 días de aislamiento, tras dar positivo a Covid-19, Cristina Bernal y Alan Tacher se encuentran en franca recuperación. A través del programa Despierta América, el conductor y su esposa han compartido con el público detalles del proceso que han seguido para recobrar la salud; durante una de sus conversaciones más recientes, el mexicano reconoció que, en su caso, en el que por fortuna no presentó síntomas graves, una de las cosas que más le cuestan trabajo es controlar el estrés que le provoca la incertidumbre: “A mí me está costando mucho trabajo a nivel mental, este tema del coronavirus, gracias a Dios nada más es mental, de ansiedad, y no es física la enfermedad”. Por otra parte, aseguró que espera pronto superar la enfermedad: “Ahí vamos, ahí vamos, lentos peros seguros, gracias a Dios”.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Durante uno de sus enlaces con sus compañeros de programa, Alan confesó que la rutina durante la recuperación ha sido un factor que, en ocasiones, le provoca ansiedad: “Me ha costado muchísimo trabajo, ¿sabes qué me da?, desesperación de saber que te tienes que aliviar, que te tienes que curar y el que no estés haciendo algo, el que no estés generando, el que no estés produciendo, el que a veces te sientes, literalmente un inútil, esa es la palabra. Yo sé que somos bendecidos porque no nos ha afectó los síntomas, como a muchísimas otras personas que, rezamos por ellos todos los días, pero aun así uno se siente bien mal, es muy desesperante, es agobiante”. Otra de las cosas que les resulta muy difícil es el tema de sus hijos, quienes está aislados con su nana: “Es muy difícil estar aislando con niños pequeños”, comentó Cristy.

VER GALERÍA

Respecto a los niños, Alan contó que Michelle y Liam, de cinco y dos años de edad, respectivamente, han estado lidiando con la frustación de no poder estar juntos: “Ayer se puso a llorar, fue ya horrible la desesperación de querer dormir con nosotros, está durmiendo con la nanny y con Liam, entonces, ya no puede más, la verdad es que ayer ya la vi muy mal”, narró. Por su parte, Cristy Bernal, su esposa, contó cómo le hacen para “convivir” con ellos: “Hemos inventado algunas cositas como darle a la nanny unos regalitos para que los esconda en el patio, nos salimos a la terraza a ver que vayan descubriendo los regalitos y que nos los muestren, nos ponemos a hacerles chistes o bromas, tienen que ser pequeños momentos porque, claro, después de unos minutos de estar con ellos se empiezan a poner ansiosos de que por qué no pudimos bajar”, dijo.

Cristy resaltó que, a pesar de la adversidad, también ha detectado el lado positivo de la situación que es compartir este proceso con su esposo: “Nosotros somos una pareja para todo, por eso, yo creo que hasta juntos nos teníamos que enfermar y creo que a la vez también es desesperante, por los niños, estar los dos enfermos, era el miedo más preocupante porque los dos estábamos enfermos (…) pero también es una bendición porque estamos juntos, pasamos el tiempo juntos si alguien se apachurra, el otro le ayuda”, explicó.

VER GALERÍA

Están a la espera de los resultados negativos

Como parte final del proceso de recuperación, Alan y Cristy están en la espera de los resultados de su segunda prueba: “Nos sentimos a veces bien, a veces mal, con altibajos, pero ya estamos librándola, y estamos saliendo de esto. Ya me hice la segunda prueba que, esperamos, crucemos dedos, tengamos fe de que salga negativa”. Aunque ya se sienten bien físicamente, el conductor admitió que su esposo continúa presentando malestares leves: “Cristy sigue con el tema del olfato y del gusto en un 20, 30 por ciento, a mí no me pasó nada de eso y el cansancio, la verdad es increíble, pero de repente subes las escaleras, haces algún tipo de movimiento y ya te cansas, he hablado con algunos de ustedes e inclusiva caminas unos dos o tres pasitos y te cansas, yo creo que el cansancio es lo que persiste”, detalló.