Con un funeral privado, la familia de Naya Rivera la despidió en su última morada

A más de tres semanas de que se encontró el cuerpo de Naya Rivera en el Lago Piru, ubicado en Ventura, California, los restos de la actriz por fin fueron sepultados. De acuerdo con reportes del Daily Mail, el pasado 24 de julio, familia y amigos de Naya la despidieron en un funeral privado realizado en Forrest Lawn Memorial Park, en Hollywood Hills, donde ya descansan sus restos. Debido a que la ceremonia se realizó a puertas cerradas no se conocen los detalles del sepelio de la actriz de Glee, por quien se comenzó toda una campaña de búsqueda en redes sociales, el pasado 8 de julio, cuando se reportó su desaparición, luego de que encontraran a su hijo, Josey, de cuatro años de edad, dormido en un bote que horas antes ella había rentado para disfrutar de una tarde en el lago.

El cementerio elegido por la familia de Naya es famoso por ser la última morada de otras estrellas del firmamento de Hollywood como Brittany Murphy, Carrie Fisher, Debbie Reynolds, David Carradine, John Ritter, Gene Autry, Buster Keaton, Paul Walker, Nipsey Hussle y Lucille Ball, por mencionar algunos. El reporte de su sepelio se hizo público sólo horas después de que se haya liberado el certificado de defunción donde se lee que la actriz “se ahogó en minutos”, según el documento donde se resumió los resultados de la autopsia que se realizó el pasado 14 de julio, sólo días después de que el cuerpo de la actriz fue recuperado de una de las zonas con más corriente del lago.

Aunque el fallecimiento de la actriz fue muy público debido a las circunstancias en las que ocurrió, la familia ha querido mantener un perfil bajo; sin embargo, luego de que las autoridades de Ventura dieron a conocer el hallazgo del cuerpo de Rivera, sus allegados confirmaron la información a través de un comunicado donde, además pidieron respeto ante la dolorosa situación: “Si bien lamentamos la pérdida de nuestra hermosa leyenda, tenemos la bendición de honrar su legado eterno y su espíritu magnético. Naya era increíblemente talentosa, pero era aún más grande como persona, madre, hija y hermana”, se leía en el documento difundido por el sitio TMZ en días pasados.

Entre las reacciones de sus seres queridos, también destaca el de su hermana, hace un par de días, luego de su funeral, Nickayla, de 25 años de edad, compartió un texto dirigido a Naya quien falleció a los 33 años: “Hermana. No tengo palabras para describir mi amor por ti. Estando cerca o a kilómetros de distancia, nuestra conexión es infinita. Nuestro vínculo es inquebrantable. Éramos completamente opuestas, pero al mismo tiempo muy parecidas. El yin para mi yang. Nunca podría imaginar que, al perderte, encontraría tanto de ti en mí misma”, escribió al lado de una imagen, captada en blanco y negro, en la que aparece al lado de la actriz.

El adiós de su exesposo

El pasado 25 de julio, sólo un día después del funeral de Naya, su exesposo y papá de su hijo Josey, Ryan Dorsey rompió su silencio y le dedicó un emotivo mensaje que publicó en su perfil de Instagram, donde reveló que sólo un día antes del fatal accidente de Naya, ella, él y su pequeño hijo habían visitado el lago: “Esto es tan injusto... No hay suficientes palabras para expresar el vacío que queda en los corazones de todos. No puedo creer que esta sea la vida ahora. No sé si alguna vez lo creeré. Estabas justo aquí... Estábamos en la parte de atrás nadando con Josey un día antes. La vida simplemente no es justa. No sé qué decir. Estoy agradecido por nuestros tiempos y nuestro viaje que nos unió y nos dio el niño más dulce y amable que pudimos esperar. Recuerdo que a veces te molestaban: ‘Ryan, ¿puedes dejar de tomar fotos?’. Me alegro de no haberte escuchado porque tengo cientos y probablemente miles de instantáneas y videos que Josey tendrá para siempre y sé que su madre lo amaba más que a la vida, y lo mucho que nos divertimos juntos mientras crecía”, escribió el también actor.