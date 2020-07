Vadhir Derbez sobre su soltería: ‘Mejor solo que mal acompañado’

Como el resto de los Derbez, Vadhir se ha enfocado esta cuarentena a hacer crecer su canal de Youtube, donde hace unas horas compartió un clip donde respondió varias preguntas que le hicieron llegar sus seguidores que, en su mayoría, lo cuestionaron sobre su vida amorosa y su futuro en este terreno. Después de que, a mediados junio, dio a conocer que había terminado su relación, sus fans tenían mucha curiosidad por conocer cuál será su siguiente paso en su vida personal. Disfrutando de la soltería a plenitud, Vadhir reconoció que, aunque es buen ligador, por el momento prefiere pasar una temporada sin novia: “Acabo de terminar una relación así que ya veremos, pero mira, mejor solo que mal acompañado”, comentó sincero.

Entre los cuestionamientos de sus seguidores, el actor confesó que es lo que más lo hace enojar: “Que me traten de ver la cara”. Lo cuestionaron sobre si ha tenido novias con hijos, una situación que ya experimentó y de la cual tiene buenos recuerdos: “Alguna vez sí salí con una chava que tenía un hijo y obviamente salíamos sin el hijo y todo, pero ya un par de veces que la vi que estaba el niño, me empezó a decir papá, no es broma. Sí saldría con una mujer que tenga un hijo, estaría muy divertido, pero no sé, estoy hablando sin saber”, comentó sobre el tema.

Aprovechando la sinceridad de Vadhir, le preguntaron si se enamoraría de una fan a lo que respondió con un: “A parte de que la chava esté guapa, como lo dice la pregunta, yo creo que lo que me impacta es la personalidad, yo tengo que admirar a la persona para que me guste, es una combinación entre el físico, la actitud y sí, sí me podría enamorar de una fan, si es la fan correcta”. También reconoció que, como su papá, quiere tener varios hijos y así lo explicó: “Yo creo que sí, con un esquema muy similar al de mi familia, pero diferente, me gustaría tener unos dos o tres, ya máximo”.

Una vez que Vadhir reveló que sí se enamoraría de una fan, sus seguidoras querían saber si es un hombre que cree o no en el matrimonio: “Antes yo no creía mucho en el matrimonio, pero ya que la gente alrededor de mí se empezó a casar y eso se volvió más real, empecé a creer en todo eso, así que sí, sí se me antoja en algún momento casarse, ¿por qué no?, pero primero hay que encontrar a la novia señores, entonces, paciencia”, comentó haciendo referencia a que si encuentra a la indicada no dudaría en pedir su mano.

Conserva una excelente relación con Mauricio Ochmann

Sus seguidores también quisieron indagar en cómo quedó la relación con Mauricio Ochmann, expareja de su hermana Aislinn Derbez. Con una gran sonrisa al escuchar sobre el papá de Kailani, su sobrinita, el actor dijo: “Con Mau mi relación está súper bien la verdad y siempre lo quisimos muchos y lo quiero hasta la fecha bastante y siempre que hablo con él o lo veo nos llevamos súper bien. Así que le mando saludos si está viendo este video”. Durante toda la relación que Aislinn tuvo con Mauricio, el actor siempre se llevó muy bien con todos miembros de la familia, tal como se pudo ver en el reality show De Viaje con los Derbez, que se estrenó solo meses antes de que los actores anunciaron su separación.