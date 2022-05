La razón por la que Daniel Arenas no sería un papá soltero

Si en lo profesional Daniel Arenas tiene muy claros sus propósitos, en lo personal las cosas marchan de la misma forma, sobre todo al contemplar la idea de que algún día pueda convertirse padre, un sueño que desea cumplir cuando llegue el momento indicado. De lo más sincero, el colombiano ha abierto su corazón en torno a este tema, aprovechando la ocasión para dar detalles de cómo le gustaría que se diera esa situación, pues ante todo, admite que no tendría hijos en solitario, aunque respeta a quienes por alguna razón han llevado la paternidad bajo esas circunstancias. Por ende, espera encontrar a una mujer con quien comparta esa manera de pensar, pues asegura que ese fue el ejemplo con el que creció en casa.

En entrevista con People en Español, el galán de telenovelas fue cuestionado sobre si sería papá a pesar de no haber encontrado a la persona indicada, por lo que respondió sin más rodeos. “No, para nada…”, comentó, para luego ahondar en las razones detrás de su respuesta. “Con todo el respeto para quienes lo hacen, ni critico ni nada, estoy dando mi punto de vista. Un hijo para mí es el fruto del amor de dos personas y así es como lo veo yo, así fue como yo crecí en mi casa, en mi hogar…”, explicó a la publicación desde su natal Colombia, en donde permanece desde hace unos meses en cuarentena.

Al hablar sobre cómo desea que se diera la posibilidad de ser papá, reiteró la importancia de encontrar a una mujer con la que pueda compartir esa manera de pensar. “Si existe una persona con quien yo tenga ese sueño y tengamos las mismas metas, los mismos horizontes, obviamente todo rodeado de amor, que vengan los hijos, pero si no existe, pues no…”, aseguró durante la charla, en la que también respaldó sus ideas a partir de su propia experiencia, ya que admite que estando lejos de sus seres queridos por un tiempo, logró valorar aún más el núcleo familiar.

Planeando la paternidad

A mediados de marzo, Arenas habló a corazón abierto sobre lo mucho que lo entusiasma la idea de poder tener hijos, tanto así que se ha venido preparando, confiando en que la vida le pueda dar esa oportunidad en algún instante. “Amo los niños. Me encantaría ser papá, es uno de mis sueños por cumplir, espero Dios me dé la oportunidad…”, confesó por aquellos días en entrevista para el programa de Montse & Joe. “¿Cuántos (niños)? No sé, los que se puedan, yo tengo cinco hermanos, entonces soy de familia numerosa, amo las familias grandes, pero lo que Diosito me dé”, dijo el protagonista de la telenovela Médicos, línea de vida.

Entre otras cosas, también contó sobre cómo se ha visualizado desempeñándose en esa faceta, que si bien no es nada sencilla, está dispuesto a entregarse de lleno a ello. “Yo quiero ser un papá presente, a mí me encantaría poder estar en todo, en la primera vez que gatee, la primera vez que camine, su primera palabra. Llevo la mitad de mi vida trabajando, no creo que durante ese primer año o dos sea más importante ir a trabajar que estar con mi hijo…”, reveló, para después compartir que han sido varios años los que ha dedicado a planificar este anhelo. “Es mi sueño, llevo 20 años planeándolo y organizándome para que eso sea posible…”, agregó en aquel espacio en el que además hizo énfasis la gran alegría que le genera pensar en ello. “Amo los niños, amo”, dijo.

