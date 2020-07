Evaluna sobre su matrimonio con Camilo: ‘Es una decisión que tomas todos los días’

Fue en febrero pasado que Evaluna Montaner y Camilo Echeverry se dieron el “sí, acepto” y continúan disfrutando de la "luna de miel". Después de pasar los primeros meses de casados en confinamiento, la cantante se sinceró y, como pocas veces, habló de su matrimonio durante su participación en el podcast Se regalan dudas, comandado por Lety Sahagún y Ashley Frangie, donde habló de su concepción del amor y de cómo han logrado mantener las mariposas en el estómago, después de cinco años de noviazgo y cinco meses como marido y mujer. Con la frescura que caracteriza a la hija menor de Ricardo Montaner, reveló, entre otras cosas, que desde niña supo que se casaría joven, que sólo tuvo un novio antes de Camilo y que, por decisión propia, llegó al altar virgen. Durante la conversación, Evaluna contó cómo fue que descubrió que Camilo era el hombre de su vida.

La joven cantante confesó que, desde que era muy pequeña, sabía el tipo de hombre con el que quería compartir sus días, pero en el caso de Camilo, fueron sus diferencias las que terminaron por unirlos: “Es completamente mi tipo, sin yo saberlo, yo me derrito por él, es guapísimo. Antes yo decía, yo quiero casarme con un chico cristiano, esto lo decía desde niñita, y cuando conocí a Camilo él no creía en lo mismo que yo, pero me hacía las preguntas difíciles, o sea; yo conocía hombres espectaculares cristianos, íbamos a la misma iglesia y lo que sea, pero no me hacían las preguntas que me hacían buscar más de mi espiritualidad y eso es en realidad lo que Dios sabía que yo quería; entonces, cuando él me empezó a hacer las preguntas yo tuve que empezar a buscar para contestarle y meterme más en mi relación con Dios, fue ahí que yo dije este es el tipo para mí”, contó, asegurando que ahora comparten la misma religión y han crecido juntos en su fe.

Aunque a simple vista Evaluna y Camilo parecen tener la relación perfecta, como todas se enfrentan a discrepancias; sin embargo, han apostado todo a la comunicación para arreglar los conflictos: “Algo importante para mí es que podamos comunicarnos, tener mucha comunicación, o sea, que sea la parte más importante de la relación y que, cuando estemos discutiendo, si tenemos mucha rabia, tomar una pausa de un segundo para poder contestar bien y no contestar desde la rabia. A mí me pone muy mal pelear con alguien, soy de las que lloro y me frustro, además, Camilo es tan bueno hablando, su vocabulario es más grande que el mío y yo empiezo a hablar en inglés para sentirme más empoderada”, comentó divertida.

La joven reveló cuál es la regla de oro en casa, después de que por alguna razón hayan discutido: “Primero era mía y, ahora, él ya se dio cuenta que es para los dos y es siempre pedir perdón, no importa si yo tengo la razón o no, siempre nos pedimos perdón. Si alguien no es capaz de bajar la cabeza y tener ese granito de humildad que se necesita para pedir perdón, eso no va conmigo, yo necesito a alguien que sea capaz de decir: ‘mira, perdóname si te hice sentir mal’ y ya, eso es lo único que necesito y que me abrace mientras lloro”, contó. Sobre el matrimonio, aseguró que es una elección diaria: “La relación es preciosa porque es una decisión de todos los días (…) yo me casé con Camilo y todos los días me despierto y le digo ‘I do’, yo quiero estar casada con esta persona y es una decisión que tomas todos los días, cuando estás en la discusión, cuando tienes ganas de salir corriendo, tú dices: ‘decido amarte, aunque ahorita mismo no lo sienta, decido amarte para siempre’”, explicó.

Las mariposas en el estómago siguen más vivas que nunca

Después de cinco años de noviazgo, Evaluna reconoció que ella sigue sintiéndose emocionada cada que mira a su esposo, pues ha decidido trabajar en los pequeños detalles que mantienen el enamoramiento intacto: “En mi caso a mí me encanta el tema de las mariposas, porque todo mundo dice que en unos meses las mariposas se van, yo sigo sintiendo mariposas, él ahorita salió de la casa un ratito y yo tengo nervios de volver a verlo, o sea, cuando él va a llegar yo me pongo bonita, le preparo cena, o sea, lo que yo siento en mi barriguita es hermoso, eso sí, no son las mismas mariposas del primer día, es normal que las mariposas se mueran, o lo que sea, pero uno tiene que encargarse de hacer nacer nuevas mariposas”, explicó.

Sobre el concepto del amor que la sociedad maneja, Evaluna reveló que en su caso ha ido tomando decisiones importantes respecto a su vida amorosa de manera personal, tratando de que la opinión de los demás no influya, tal como ocurrió con el tema de la virginidad: “A los 15 años tomé una decisión de guardarme hasta el matrimonio y a mí me encantó eso porque fue una decisión que tomé directamente con Dios. No sabes la cantidad de personas que me hablaron de la mala idea que fue, gracias a Dios no los escuché y la verdad que fue lo más hermoso y precioso, pero me costó mucho porque es fuerte pensar lo que las personas pueden influir en uno y en esa decisión que para mí fue como una revelación espiritual (…) En mi caso Camilo fue el mejor hombre del mundo, pobrecito tuvo que sufrir, pero estoy hablando del tema para decir que es muy importante prestarle atención a lo que uno quiere vivir y a lo que uno siente que es el propósito de uno, porque la gente te puede derrumbar el amor para ti”, finalizó.