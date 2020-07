Ludwika Paleta confiesa que llegó a dudar en seguir actuando

Si por algo se caracteriza Ludwika Paleta, es por ser una mujer de múltiples facetas, no solo dedicando tiempo a la familia que ha formado junto a su esposo Emiliano Salinas, sino también a su exitosa carrera como actriz, la cual inició desde que era una niña. Pero a la par de mantenerse enfocada en estos ámbitos de su vida, la intérprete también se ha dado un espacio para meditar sobre sus decisiones, lo cual en algún momento la llevó a pensar si seguir actuando era el camino más adecuado. Tan sincera como suele ser, la estrella ahondó un poco en los motivos que dieron pie a estas reflexiones, haciendo un acto de honestidad para reconocer que no todo en esta profesión ha sido de su agrado.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Sin más rodeos, Ludwika habló de ese instante en el que siendo niña se planteó frente a ella un panorama lleno de posibilidades, ante el cual reaccionó con toda madurez para dar un paso decisivo. “Hubo un momento que tuve que decidir si quería seguir actuando y tenía que estudiar o dedicarme a otra cosa, porque habían muchas cosas que no me gustaban, como si quería ser necesariamente famosa o hacer telenovelas, o hacer los proyectos para los que me estaban buscando por mi tipo de físico…”, reveló durante una entrevista concedida al diario mexicano El Universal, a propósito del próximo estreno de la nueva película en la que participa, titulada Amores Modernos.

En ese espacio, Ludwika también hizo énfasis en cómo ha resultado para ella ser consciente de algunos aspectos inherentes a la industria, aunque hoy ha sabido abrirse paso con éxito consolidando una carrera que le ha merecido todo el reconocimiento por parte del público. “Sí creo que ha habido un momento en mi carrera que no sé si me he peleado con el cine y la actuación, pero sí me enojan ciertas cosas que no entiendo, pero así son…”, agregó para el diario antes citado, dando muestra de la madurez con la que hoy se maneja, experiencia que ha adquirido tras varios años de trabajo sobre los escenarios.

VER GALERÍA

El amor, el gran complemento en su vida

Lo cierto es que la actriz es una mujer que hoy disfruta al máximo de la estabilidad que ha logrado construir con el paso de los años, cobijada por el amor de su hijo mayor, Nicolás, así como también de sus mellizos, los pequeños Bárbara y Sebastián, a quienes tuvo de su relación con Emiliano. Precisamente, el apoyo de su esposo ha sido primordial a lo largo de todo este periodo, pues como bien ha dicho, la complicidad que han logrado forjar con él ha sido una de sus mayores satisfacciones. “Yo tengo la gran fortuna de llevarme bastante bien con mi marido, somos muy amigos y nos llevamos bastante bien y eso ha hecho la gran diferencia…”, confesó en días pasados durante una entrevista concedida al programa televisivo Hoy.

Ludwika Paleta y la foto con la prueba que su hijo es idéntico a ella

En aquella charla, Ludwika reveló algunos detalles de la dinámica que ambos mantienen, siempre apostando por la felicidad y los instantes de grata convivencia entre los suyos. “Porque estar con alguien que te cae bien y que te saca risas, y con el cual disfrutas su compañía es bastante disfrutable…”, aseguró la actriz, que además cuenta con el apoyo incondicional del padre de sus hijos para continuar dando forma a sus proyectos en la actuación. No por algo, Emiliano ha caminado con ella por las alfombras de algunos eventos públicos, dando muestra de ese cariño incondicional que prevalece entre los dos, a siete años de haber celebrado su boda de ensueño.

VER GALERÍA