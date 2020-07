Nicole, la guapa hija de Julio César Chávez, anuncia su debut en la televisión

Desde hace varios años Nicole Chávez, la única hija mujer del campeón Julio César Chávez, tenía muy claro que su futuro estaba frente a las cámaras y, a poco tiempo de haber comenzado a estudiar actuación, ya consiguió su primer papel en una destaca producción de Televisa. A través de su cuenta de Instagram, la joven de 21 años de edad, dio a conocer que formará parte del elenco de ¿Qué le pasa a mi familia?, el nuevo proyecto de Juan Osorio: “Quiero compartir con todos ustedes la alegría que siento de poder empezar a trabajar en mi primera novela, agradecerle muchísimo a @Juanosorio.oficial por darme la oportunidad, me da mucha emoción que mi primer proyecto sea con un productor de su nivel y a Dios por tomarme de la mano en este capítulo nuevo en mi vida”, escribió la actriz.

En este post, Nicole también agregó unas palabras de agradecimiento dirigidas a sus papás, Myriam Escobar y Julio César Chávez quienes la han apoyado mucho en su sueño de convertirse en actriz: “No tengo duda de que será un proyecto increíble y les encantará. @Myriamev09 y @Jcchavez115 gracias por apoyarme y hacerme sentir que merezco todo lo bueno”. Orgullosa de su hija, la esposa del campeón de boxeo, le escribió: “Feliz que realices tus sueños, te amamos”. Fue en julio del año pasado que la joven anunció que estaba estudiando actuación, luego de abandonar la carrera de Comunicación.

Nicole comentó en entrevista para Excelsior, en 2019, cómo fue que supo que en la actuación estaba su futuro: “Mis papás me pidieron la prepa terminada para poder estudiar actuación. La hice y cuando dije: ‘¡hasta aquí!’, me insistían, me decían que era un ambiente muy pesado, que mejor estudiara una carrera. Les di gusto y cursé un semestre de Comunicación en la Universidad Anáhuac, pero les dije: ‘Necesito que me apoyen, no que sean un obstáculo’. Mi papá lo entendió, sólo que él quiere que esté bien preparada para comenzar de manera profesional”, contó en aquella conversación donde anunció que ya estaba estudiando actuación.

Su sueño de ganar un Oscar

Durante esa plática, Nicole reveló que uno de sus sueños más grandes era debutar en el cine mexicano y, por qué no, llegar a Hollywood: “No quito el dedo del renglón porque está creciendo demasiado, aunque son los mismos actores, los admiro y son muy buenos, pero me gustaría empezar a dejar huella en México. Como soy norteamericana, después ir para allá, porque mi sueño sería trabajar con Guillermo del Toro. Me veo ganando un Oscar con una película de él”, comentó Nicole quien poco a poco comienza a construir su carrera como actriz con su ingreso a las telenovelas, un formato en el que iniciaron grandes talentos mexicanos como Salma Hayek, Eiza González, Karla Souza, entre otras actrices que ahora triunfan en la meca del cine.

Gracias a la información que Nicole muestra en su perfil de Instagram sabemos que se está preparando como actriz en el CEA, la escuela de Televisa donde se le dará su primera oportunidad frente a la pantalla chica. Fue en 2011 cuando la hija de Julio César Chávez participó en Pequeños Gigantes, un proyecto en el que mostró sus habilidades como bailarina, una disciplina en la que es muy destacada, pues se ha preparado desde muy pequeña: “Yo me fui por el lado artístico, he bailado profesionalmente toda mi vida”, aseguró durante la entrevista citada.

