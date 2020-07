Grettell Valdez no dará ninguna declaración, pero agradece por los comentarios solidarios que ha recibido La actriz se pronunció a través de un comunicado, asegurando que en este momento desea enfocarse en su familia

De manera breve, Grettell Valdez ha manifestado la postura que asumirá a partir de este momento, luego de que en Ventaneando se destapara el supuesto asunto legal que enfrenta su marido, Leo Clerc, en Suiza. Recordemos que el día de ayer, en la emisión encabezada por Pati Chapoy, se dio lectura a una carta que el mismo Clerc hizo llegar a la producción para aclarar estos dichos, asegurando que atiende su “situación jurídica en total libertad de movimiento”, descartando así que este sea el motivo por el cual no haya podido regresar a México. A la par de estas declaraciones, la actriz recibió todo el apoyo de su ex, Patricio Borghetti, quien durante el matutino Venga La Alegría reveló que ha mantenido comunicación con la madre de su hijo, la cual afirma se encuentra “un poco afectada por cómo se dio la información”.

A través de un comunicado emitido por su agencia de representación, se dio detalle de cómo procederá la actriz frente a la atención mediática que ha generado esta noticia, dada a conocer desde el pasado 28 de julio en Ventaneando. “De momento, no está previsto que Grettell emita ninguna declaración al respecto, sin embargo, de haber un cambio en esta decisión se los haremos saber oportunamente, agradecemos su comprensión…”, se puede leer en la comunicación en la que también se adjuntó la carta que Leo Clerc hizo llegar a la prensa, en la que él aprovechó para compartir que previamente habló con Grettell de este error cometido en el pasado y del que ahora se arrepiente.

Por supuesto, para la protagonista de telenovelas no hay nada más importante que proteger su privacidad y el espacio que desea dedicar a los suyos en estos instantes, en los que además ha recibido todo el apoyo incondicional de sus amigos y fieles seguidores, que han estado muy pendientes de ella y de lo que publica en las redes sociales. “Grettell quiere hacer mención que estos momentos son importantes para su familia y quiere dedicar tiempo a ello, agradece los comentarios solidarios que amigos, medios y fans le han hecho llegar”, se puede leer al final del mensaje.

Cabe destacar que desde que se dio a conocer la noticia, Grettell se ha mantenido muy discreta en sus redes sociales, en las que ha evitado tocar el tema. Eso sí, la actriz no ha dejado de compartir algunos mensajes alentadores que han llamado la atención de sus fans, como una frase del artista Alejandro Jodorowsky, la cual ilustró con una fotografía de ella posando en bikini durante una de sus escapadas a la playa. Del mismo modo, la intérprete se mostró sensible en la reciente celebración del cumpleaños número 12 de su hijo Santino, tal cual lo dejó ver en el video que publicó al respecto y en el que habla a corazón abierto de cómo la maternidad cambió su vida.

La disculpa de su esposo

Tras este suceso, Grettell y su hijo Santino también recibieron las disculpas de Leo, quien dio detalles del momento en que se sinceró con su esposa sobre los actos cometidos en su pasado. “Cuando supe que ella era la mujer de mi vida hablé con la verdad sobre mi error, porque hacerlo era parte de mi nueva etapa de vida y el amor, la bondad y generosidad con que mi hoy compañera respondió a mi sinceridad me alientan e inspiran a dar lo mejor de mí todos los días. Me siento bendecido por el amor de mi esposa y de contar con el amor, cariño y respeto de su hijo, la persona más importante en su vida y por supuesto parte esencial en todos mis días, aquí, hago una pausa para disculparme con él y con su papá, jamás quise que esto sucediera así, la persona que ustedes conocen es la persona que soy…”, dijo para reiterar que su pasado no define su presente, asegurando que hoy aprovecha al máximo la segunda oportunidad que la vida le ha dado.

