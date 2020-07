El duro mensaje de la esposa de Nick Cordero: 'Perdimos a nuestra familia'

Han pasado ya varias semanas de la tragedia que conmocionó al mundo del espectáculo: el lamentable fallecimiento de Nick Cordero. La estrella de Broadway murió a los 41 años luego de pasar varios meses en el hospital, donde fue internado debido complicaciones del Covid-19. Fans, amigos, y colegas lamentaron esta lamentable pérdida, pero sin duda una de las personas que más lo ha resentido ha sido su esposa, Amanda Kloots, madre de Elvis, su único hijo. La entrenadora física, quien hace poco tomó sus redes para compartir una sentida carta dedicada a su pequeño, ahora ha publicado un sincero y sensible mensaje en el que ha revelado su sentir ante la desafortunada situación que ha tenido que enfrentar.

Anoche, Amanda tomó su cuenta de Instagram para compartir una nostálgica postal familiar en la que se le ve feliz posando junto a su marido y su pequeño Elvis, de poco más de un año de edad. Junto a la imagen compartió un sentido mensaje en el que habló abiertamente del dolor que ha enfrentado por la pérdida de su esposo, con quien llevaba tres años de casada y varios más de relación. “Cada día, a medida que proceso esta pérdida cada vez más, me doy cuenta de cosas nuevas que me afectan a diario”, confesó la viuda de Nick en las primeras líneas de su post. “Perdí a nuestra familia. Perdí a mi esposo. Elvis perdió a su padre, pero hoy me di cuenta de que perdimos a nuestra familia. Ni siquiera llegamos a ser una familia”, continuó la también actriz haciendo énfasis en la ausencia con la que ella y su hijo tendrán que vivir.

Amanda lamentó que esta irreparable pérdida no hará posible crear los recuerdos que siempre añoró desde la llegada de su hijo, quien nació en junio del año pasado. “No tendremos esos recuerdos con los que soñé desde que nació Elvis. Esto me pegó fuerte. En realidad, picaba como la picadura de un horrible insecto. El dolor de todo recientemente ha comenzado a detenerme en seco”, admitió. “Estoy haciendo algo y me congelo, incapaz de pensar o moverme… Realmente esto me duele más de lo que sabía que podría dolerme”, reconoció.

La madre de 38 años continuó su sentido mensaje explicando la razón por la cual decidió abrirse en estos dolorosos momentos. “Lo digo esta noche con la esperanza de que, si alguien más siente lo mismo, que sepa que estoy aquí contigo. Si alguien más siente este dolor, no estás solo”, continuó Amanda en un gesto noble y solidario. “El duelo es un viaje que todos hacemos de manera diferente. Hablar de esto, cuando tengo la fuerza, me está ayudando. No siempre tengo la fuerza, a veces no puedo hablar en absoluto”, reconoció la viuda de Nick, quien desde la partida del actor se ha sincerado sobre su pérdida algunas veces. “No hay respuestas. No hay bien o mal. Solo puedo darme el tiempo y el proceso y ser honesta con eso”, finalizó.

Elvis, su mayor consuelo

En este proceso tan difícil, Amanda se ha refugiado en el amor de su hijo, quien cumplió un año apenas un mes antes de la partida de Nick, sin embargo, no pudieron estar juntos debido a la delicada condición del actor. La actriz está empeñada en que Elvis recuerde a su padre y lo mucho que lo quería, por lo que ha buscado formas de que su pequeño lo tengo presente en su día a día. Esta mañana compartió un breve video en el que ve a su hijo sosteniendo cariñosamente un portarretratos con una fotografía de Cordero para luego darle un tierno beso. “Hacemos esto todas las mañanas y antes de dormir por la noche”, indicó la mamá. También ha compartido que suele mostrarle a su hijo fotos y videos en su celular, para que también recuerde su voz. “Estaba mostrando videos de Nick de Elvis, y era un video era Nick hablando para dejar un mensaje de correo de voz a un amigo, y se guardó en su teléfono… Y Elvis lo vio y sonrió y, no estoy bromeando, se inclinó hacia el teléfono para darle un beso a su padre”, contó emocionada hace un par de semanas.

