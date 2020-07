¡Qué grande está! Martina, nieta de Pati Chapoy, presume su look más playero Manne Felici, esposa de Rodrigo Dávila, compartió una foto donde su hija luce su outfit más veraniego

Después de pasar el confinamiento en la Ciudad de México, hace un par de semanas, la familia de Manne Felici y Rodrigo Dávila se trasladaron a la playa donde los primeros días estuvieron acompañados de Pati Chapoy y su esposo, Álvaro Dávila, según compartió la titular de Ventaneando hace unos días en su Instagram. Aunque la periodista tuvo que regresar a la ciudad, sus nietos continúan disfrutando de unos días bajo el sol donde, Martina, se ha dado vuelo luciendo sus atuendos playeros más estilosos. Así lo dejó ver su mamá, quien compartió una foto donde la niña aparece con un bañador con estampado de arcoíris con el que disfrutó de una jornada de sol. En esta imagen, podemos ver lo mucho que ha crecido la pequeña quien, tan coqueta como su abuela, lució unas gafas que combinaron perfectamente con su atuendo.

Manne Felici, esposa de Ródrigo Dávila, acompañó la foto de su hija con un texto en el que dio a conocer que la niña, de cinco años de edad, sigue una alimentación balanceada y saludable: “Martina es fan del pan dulce, el helado y las galletas, pero también come todas las verduras, frutas y proteína. Creo que una sana relación con la comida es no satanizarla”, en esta publicación, quedó al descubierto lo bien que sabe posar Martina, un talento nato que también ha mostrado frente a las cámaras cuando acompaña a su abuelita a las grabaciones de Ventaneando. Por lo que ha publicado Manne, en los últimos días, la familia se encuentra pasando el confinamiento cerca de la playa, por lo que el clima cálido los alienta a desfilar en casa con sus looks más veraniegos.

Durante el aislamiento, Martina ha comenzado a perfeccionar su técnica en la cocina, el espacio en su casa que se ha convertido en su preferido; según dejó ver la misma Pati Chapoy, a principios de julio, cuando se encontraba con la familia disfrutando de unos días de descanso en la playa. A través de su cuenta de Instagram, la titular de Ventaneando compartió un video donde vemos a la niña tomando una de sus lecciones de reportería, una clase que cursa con su mamá. En el clip, se ve a Martina realizando la receta para preparar unos cupcakes, una tarea que realizó muy concentrada y utilizando un tierno mandil a juego con el de su mamá.

Su pasión por la cocina

Antes de que la contingencia comenzara, Martina ya había mostrado en otras ocasiones su gusto por cocinar, de hecho, ya lo había hecho frente a las cámaras durante el programa especial que Ventaneando realizó en 2019 por el Día del Niño donde, de la mano de Michaela, hija de Daniel Bisogno, hornearon galletas en el foro. Durante su participación en Ventaneando, la niña se mostró muy cómoda como también la hemos visto en el Instagram de Felici donde, al lado de su hermanito Jacinto, se ha convertido en toda una influencer, gracias a sus ocurrencias y simpatía.

Si bien Pati Chapoy tiene una relación muy especial con sus tres nietos, con Martina, la mayor, hizo sus pininos en su faceta como abuela, así que poseen una relación única. Aunque pocas veces comparte detalles de su vida privada en rede sociales, en el Instagram de la periodista sí figuran varias fotos con su nieta quien, además de chef, también es buena como artistas, pues le gusta mucho la pintura y encuentra inspiración en cualquier lienzo, incluso cuando se trata de arte facial, donde la hemos visto pintar la cara de su abuela y a su mamá, sin duda, otro de sus talentos.