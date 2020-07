El esposo de Grettell Valdez rompe el silencio: ‘Mi pasado no define mi presente’

Después de que ayer por la tarde se diera a conocer, a través del programa Ventaneando, que Leo Clerc, esposo de Grettell Valdez, enfrentaba un proceso legal por un supuesto fraude en Suiza, razón por la cual no podía regresar a nuestro país, el modelo rompió el silencio y a través de una carta dirigida a Pati Chapoy, titular de la emisión, dio detalles del problema que está enfrentando en su país natal y desmintió que se encuentre privado de su libertad por esta situación. En este documento, el modelo reconoció que hace 10 años, cuando tenía 29 años, cometió un error del que no parará hasta resarcir el daño. Aseguró que desde que supo que Grettell era la mujer de su vida le contó este episodio de su vida; aprovechó también para ofrecer una disculpa a Santino, hijo de Grettel y a Pato Borghetti, su papá, quien esta mañana comentó en Venga la Alegría que había tenido la oportunidad de hablar con Leo y que desmintió que se encontrara preso.

Con el documento firmado por Clerc en la mano, Pati Chapoy dio lectura: “El día de hoy, mi esposa y algunos amigos me hicieron llegar un fragmento de su programa en el que hablan de un servidor y de la estancia en mi país; sobre ello, quiero compartirles que, en efecto, me encuentro en Suiza, extrañando mucho a mi esposa. Estoy en casa cuidando a mi madre, en compañía de mis familiares, estas últimas semanas han sido muy difíciles para mí, entre la enfermedad de mi madre y no tener cerca a mi esposa, el tiempo transcurre más lento", escribió en la primera parte el mensaje que continuó dando detalles del proceso legal que enfrenta en su país.

“Hace casi 10 años, a mis 29 años cometí un error del cual me arrepiento hasta el día de hoy, un error que admití públicamente y que tuvo una sanción publica, error sobre el cual no pararé hasta resarcir a la sociedad de mi país cualquier daño que le haya causado, directa o indirectamente. Actualmente me encuentro en Suiza atendiendo mi situación jurídica en total libertad de movimiento, trabajo para una importante empresa de relojes a la cual agradezco por haberme dado una segunda oportunidad y haber confiado en mí y en mis capacidades profesionales y gerenciales, toda persona es digna de segundas oportunidades y yo estoy agradecido por ello, pues me ha permitido demostrar con creces mi disposición a retribuir los daños causados y compensar a quienes lesioné con mis actos”

Ofrece una disculpa a Santino y a Pato Borghetti

“En cuanto a lo personal, no puedo si quiera imaginar una mejor segunda oportunidad para mí que mi matrimonio. Cuando supe que ella era la mujer de mi vida hablé con la verdad sobre mi error, porque hacerlo era parte de mi nueva etapa de vida y el amor, la bondad y generosidad con que mi hoy compañera respondió a mi sinceridad me alientan e inspiran a dar lo mejor de mí todos los días. Me siento bendecido por el amor de mi esposa y de contar con el amor, cariño y respeto de su hijo, la persona más importante en su vida y por supuesto parte esencial en todos mis días, aquí, hago una pausa para disculparme con él y con su papá, jamás quise que esto sucediera así, la persona que ustedes conocen es la persona que soy. Mi pasado no define mi presente, son mis acciones diarias y la forma en como vivo hoy mis días, es la manera de demostrar que las segundas oportunidades valen”, finalizó el suizo con un: “Sinceramente, Leo Clerc”.

El esposo de Grettell agregó un postdata al finalizar la carta en la que explicó por qué su nombre no aparece en notas periodísticas de su país, además reconoció que el hecho ocurrió y que no busca ocultar lo sucedido, pero sí dejar claro que esta situación ocurrió hace más de una década: “En Suiza existe la presunción de identidad por eso mi nombre no aparece en los artículos, la prensa por ley no puede publicarlo, aunque ingresen a audiencias públicas. En México, mi segunda patria, no quiero hacer suposiciones, soy yo y la historia es esta”, escribió al final del texto.

