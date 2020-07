Patricio Borghetti rompe el silencio sobre la situación del esposo de Grettell Valdez

El día de ayer, la emisión del programa televisivo Ventaneando, reportó que Leo Clerc, el marido de Grettel Valdez, enfrenta un proceso legal en Suiza, país de donde es originario y en el que ha permanecido a lo largo de estos días. Tras esta noticia, ha sido el ex de la estrella, Patricio Borghetti, quien se ha pronunciado al respecto, afirmando que ha hablado con ella, dando detalles de cómo se encuentra la madre de su hijo tras darse a conocer esta situación, pues recordemos que ambos mantienen una sana convivencia, en donde la comunicación ha sido parte esencial durante todos estos años.

Patricio habló en exclusiva para el matutino Venga La Alegría, espacio del que es conductor, asegurando a su compañera, Flor Rubio, que varios colegas del medio lo han buscado para preguntarle qué es lo que está pasando. Al mismo tiempo, dijo que al tratarse de un tema delicado prefiere no involucrarse demasiado. “Ayer hablé con Grettell, ella está un poco afectada por cómo se dio la información, pero tranquila y lo que te puedo confirmar, Flor, es que Leo no está en la cárcel, esto no es algo de que yo pueda creer o no creer, esto a mí me consta porque ha estado él hablando con Santino vía FaceTime, entonces hay situaciones en las que yo no me puedo meter…”, dijo.

Sobre la situación legal de la que se ha hablado, Patricio hizo énfasis, detallando algunas de las circunstancias que prevalecen por el momento. “Legales, sí existe una situación que él está resolviendo, él no está en la cárcel y te lo puedo confirmar porque él habló conmigo, él se comunicó conmigo, ayer me llamó él desde Suiza, un poco avergonzado, angustiado, para platicarme un poco la situación para que yo me quedara tranquilo también como papá de Santino, de que todo lo que se estaba diciendo no era real. Entonces a mí me consta que en la cárcel no está, sí tiene una situación que está resolviendo y él puede salir de Suiza, él podría regresar a México cuando quiera, a la vez que sigue atendiendo las audiencias para este problema que él tiene que resolver…”, explicó.

A la espera de un comunicado

Durante la charla, el argentino además reveló cómo fue para Grettell enterarse de los reportes dados a conocer en televisión. “Ella ya sabía, eso era algo que ella y él tenían platicado y sí, obviamente está sacada de onda por cómo se manejó, porque una cosa es decir ‘cierta persona tiene una demanda y está resolviéndolo por la vía legal’ y otra cosa es decir ‘está preso o está en la cárcel’, que no es cierto, y cobra una relevancia muy grande aquí porque Grettell es una figura pública y esto se hizo mucho más grande…”, dijo Patricio, quien comentó que la pareja ya prepara todo para informar sobre lo sucedido. “En la parte legal no me voy a meter, sé que ellos van a dar un comunicado en el transcurso de este día, eso es lo que ella me dijo…”.

Antes de concluir, el conductor de televisión dejó en claro el principal motivo de su relación con Leo, quien se ha integrado a la familia desde que inició su romance con Grettell. “El único juicio que yo tengo para con Leo es el que viene de mi hijo, y que es realmente el único que me importa a mí como papá. Y Santino adora a Leo, siempre se ha comportado espectacular con él y Santino lo quiere mucho, entonces lo que él tenga que resolver lo va a hacer. Valoré muchísimo el detalle que de que él me marcara ayer desde Suiza para aclararme y para que yo me quedara tranquilo. Le dije ‘quédate tranquilo, resuelve lo que tienes que resolver y aquí estaremos al pendiente. La situación que ha retenido a Leo en Suiza es algo de salud de su mamá, él está en casa de su mamá… para más detalles en el transcurso de este día van a dar un comunicado”, finalizó.

