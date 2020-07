¿Cómo lucía Eiza González de bebé? Su mamá causa revuelo con una imagen del pasado

Convertida en una de las mexicanas favoritas de Hollywood, en casa, Eiza González siempre será la princess doll de su mamá, la exmodelo y empresaria, Glenda Reyna quien, para deleite de sus seguidores y los de su hija, desempolvó una imagen de la infancia de la actriz y la compartió en su cuenta de Instagram, donde causó revuelo. Glenda eligió una imagen en la que vemos a Eiza, siendo todavía una bebé explorando el mundo a través, literalmente, de los zapatos de su mamá un accesorio que según reveló siempre llamó mucho la atención de González quien, ahora en la edad adulta, posee un estilo inigualable. Debido a la profesión de su mamá, la actriz tuvo desde la cuna contacto con el mundo de la moda internacional, de acuerdo con el texto con el que Glenda acompañó esta imagen donde Eiza derrocha ternura.

En la foto, aparece Eiza, de menos de un año de edad, sentada en el piso de su casa sosteniendo una zapatilla de Glenda, algo que según contó la pequeña hacía recurrentemente: “Apenas te ponías en pie y dabas tu primero pasos, la moda ya estaba integrada en tu vida mi princess doll @eizagonzalez, mi zapatos te volvían loca desde siempre, recuerdo pasar los fines de semana con alegría y llena de revistas internacionales informándome de moda por mi trabajo y tú me acompañabas siempre ojeando las revistas conmigo, preguntabas todo de formas, líneas, colores y tendencias desde tu inocente edad, de la moda todo te atraía y me percataba de tu selecto gusto, me llamaba la atención que tu tendencia era siempre muy clara, siempre con mucha clase , ponías atención en el cabello, la fotografía, elegías sabiamente a tu corta edad las mejores revistas que ver en aquel altero interminable que siempre yo tenía en casa”, escribió la mamá de la actriz en una parte del mensaje. ­

Glenda narró como, desde muy pequeña, Eiza sintió una conexión especial por los gustos de su mamá quien, como modelo y dueña de una agencia, tenía que estar constantemente actualizada sobre las tendencias mundiales, algo que la actriz también comenzó a aprender: “Creo que pasamos muchas horas juntas mirando moda, viendo videos (en ese tiempo) de todos los desfiles de cada temporada, horas interminables que para mí eran parte de mi trabajo diario y nunca imaginé que se impregnaría tanta información en tu piel por siempre y para siempre, recuerdo con mucho amor esos momentos juntas vividos. Gracias, gracias, gracias por esos momentos nunca los olvidare. Posdata: Yo te veo hermosa siempre hasta en pijamas y greñuda, ¿será́ amor de madre?”, finalizó Reyna.

Eiza consiente a su mamá en su cumpleaños

La buena relación entre madre e hija perdura hasta la fecha, de hecho, Glenda Reyna es una de las grandes cómplices de vida de Eiza, a quien ha tenido la oportunidad de acompañar a importantes eventos como los Oscar o algunas alfombras rojas en las que González ha sido protagonista. Apenas en mayo pasado, Glenda, como el resto de los cumpleañeros en esta contingencia, celebró en privado, en compañía de la actriz quien la consintió con una reunión en su casa de Los Ángeles, en la que hubo pastel y champagne: “Termino mi cumpleaños con el corazón rebozado de alegría e infinito agradecimiento por todo lo recibido, mis hijos en la cercanía y en la distancia se las ingeniaron para festejarme”. Debido a que su hijo mayor, Yulen, no pudo estar presente físicamente, gracias a la tecnología, también participó en esta pequeña fiesta en confinamiento.

Emocionada por el festejo que le organizó la actriz, Glenda detalló en Instagram que este año eligió pasar esta fecha con su hija: “Este año me tocó con mi princess doll, Eiza, gracias mi amor por todos y cada uno de tus actos simplemente maravillosos. Lo mejor está por venir”, escribió la mamá de la actriz en su cuenta de Instagram. Fue a finales de marzo, poco antes de que las fronteras se cerraran viajó a Los Ángeles para pasar una temporada con su hija a quien incluso acompañó a los shows de Jimmy Kimmel y James Corden.