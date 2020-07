En la recta final de su embarazo, África Zavala posa para su fotógrafo estrella, León Peraza

El momento está por llegar, África Zavala está lista para convertirse en mamá y conocer a su hijo León. Antes de que el bebé nazca, la actriz aprovechó la recta final de su embarazo para convertirse en la protagonista de una sesión de fotos casera en la que posó para su fotógrafo estrella: León Peraza. Ataviada en un ligero suéter blanco con el que resaltó su baby bump, la actriz compartió con sus seguidores en Instagram dos imágenes que acompañó de la frase: “Cuando no entiendes en qué momento sucedió esto, entre la pandemia y la incomodidad para dormir bien, no entiendes como puedes sentirte tan hermosa con una sandía en la panza y es que estás tan llena de amor. Contando los días para conocer a mi bebé. Gracias por ser mi fotógrafo @leonperazapro te amo”.

Esta no es la primera ocasión que León Peraza muestra su talento como fotógrafo con su novia, de hecho, durante el confinamiento, él se convirtió en el encargado de captar las instantáneas más especiales del embarazo de África que, debido a la contingencia, desde los tres meses de gestación en asilamiento, una situación que ha sobrellevado con una actitud positiva, aunque recientemente, confesó en entrevista con El Gordo y La Flaca, que echa mucho de menos a su familia, sobre todo porque no ha podido compartir esta especial etapa con ellos: “Son momentos bien bonitos, la primera vez que vas a tener un bebé, que tienes tu pancita… Esa ha sido la parte que sí he sufrido mucho, que quisiera estar con mi mamá, pero no se puede. Hay que protegerla y protegerse también. Ahorita embarazada, es doble riesgo. No podemos salir, llevamos aquí mucho tiempo y eso ha sido lo complicado”, comentó.

Aunque por precaución no ha podido reunirse con su mamá, África sí ha compartido estos meses con León Peraza, papá de su bebé, quien desde los primeros meses documentó el embarazo de la actriz captando momentos inolvidables: “Él está conmigo apoyándome. La verdad es que ha sido muy padre y muy bonito ver cómo nos llevamos, creo que hacemos buen equipo”, declaró recientemente en entrevista para TvyNovelas, donde también habló de la posibilidad de tener a su bebé en casa: “No descarto tener el parto en agua, porque eso me encantaría. Estamos investigando eso, por todo lo que está pasando. Mi idea es tratar de tenerlo natural, ojalá se pueda. Me encantaría, sería la mejor opción, pero también estamos viendo y pensando en la posibilidad de poder tenerlo en casa”, explicó.

Aprovechando su estancia en casa, África y León han tenido mucho tiempo para decorar la habitación del bebé, un espacio que ya está casi listo: “Ya estamos por terminar el cuartito, nos falta nada, estamos muy adelantados. En general son poquitas cosas las que nos faltan”, comentó. Su novio no sólo se ha convertido en su gran cómplice en esta aventura de la paternidad, también fue la inspiración para elegir el nombre del bebé: “Le quise poner (León) por el papá, porque me encanta su nombre, y pues porque obviamente es el papá y lo amo, y entonces por eso escogimos León, que aparte queda perfecto África y León, desde que nos conocimos es como muy chistoso tener esos nombres”, declaró hace unas semanas en entrevista con Despierta América.

Mente positiva durante el confinamiento

Desde que comenzó la contingencia, África eligió mantener una actitud positiva para transmitirle tranquilidad a su bebé: “Yo sé que es difícil, pero hay que hacerlo, pensar en el bebé porque el bebé siente todo, si de por sí ya tenemos las hormonas y te dicen ya te vas a deprimir normalmente… (lo mejor es) pensar en el bebé y por el bebé tratar de cambiar ese pensamiento”, explicó durante la entrevista para el programa de Univisión. La actriz reconoció que ante la pandemia ella fue muy cuidadosa y explicó por qué: “Extraño muchísimo poder salir a caminar y ver árboles y todo, pero sí, con el embarazo obviamente uno corre más riesgo que si no estuviera embarazada, entonces sí me he cuidado muchísimo, la he pasado aquí encerrada, pero echándole muchísimas ganas, viendo el lado positivo de esto que es poder disfrutar de mi pancita sin estar trabajando”.