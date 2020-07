¡Sorpresa! Brad Pitt consigue su primera nominación a un Emmy

Luego de que la temporada de premios se realizara justo antes de que comenzara la contingencia sanitaria por el Covid-19, una entrega quedaba pendiente, la de los Emmy que pese a todo pronostico ha lanzado su lista completa de nominados en la que resaltó un nombre, el de Brad Pitt y no, no como Mejor Actor de Drama, esta vez fue reconocido por su participación especial en el programa Saturday Night Live, donde se hizo viral con su interpretación del Dr. Anthony Fauci. Después de que en febrero pasado se alzó con el Oscar a Mejor Actor de Reparto por su trabajo en Once Upon a Time in Hollywood, Brad podría sumar a su lista de premios el Emmy en la categoría de Mejor Actor Invitado en Comedia. El actor ganó esta nominación gracias al sketch donde lo vimos interpretar al epidemiólogo norteamericano, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos. En el clip, el actor se mete en la piel del actor quien reaccionó con incredulidad a la respuesta del Presidente Donald Trump a la crisis sanitaria por el coronavirus.

En la épica parodia, al finalizar, Brad se deshizo del humor, se quitó la peluca y en un tono más serio, agradeció al verdadero doctor Fauci por su paciencia y por la responsabilidad con la que abordó este tema frente a la nación: “Gracias por tu calma y tu claridad en estos tiempos inquietantes. Y gracias a los sanitarios, a los primeros intervinientes y a sus familias por estar en primera línea”. El video ganó popularidad en Youtube consiguiendo más de 13 millones de reproducciones y miles de reacciones, entre ellas las de Anthony Fauci. Durante una entrevista con Telemundo, el epidemiólogo expresó su admiración y agradecimiento a Pitt: “Demostró que es un hombre con clase cuando, al final, se quitó la peluca y me agradeció a mi y a todos los sanitarios. Hizo un gran trabajo”, reconoció el médico.

Los encargados de dar a conocer los nominados de esta edición fueron Leslie Jones, Laverne Cox, Josh Gad y Tatiana Maslany quienes también dieron a conocer que la ceremonia se tiene planeada para el 20 de septiembre. Entre las sorpresas de esta entrega resalta el nombre de la exesposa de Pitt, Jennifer Aniston, con quien se espera el reecuentro en la ceremonia, además de Shira Haas, la actriz que durante este confinamiento se convirtió en tendencia por su protagónico en la miniserie Unorthodox. A continuación, la lista completa de nominados a los Emmy 2020:

Mejor drama

"Better Call Saul"

"The Crown"

"The Handmaid's Tale"

"Killing Eve"

"The Mandalorian"

"Ozark"

"Stranger Things"

"Succession"

Mejor comedia

"Curb Your Enthusiasm"

"Dead to Me"

"The Good Place"

"Insecure"

"The Kominsky Method"

"The Marvelous Mrs. Maisel"

"Schitt's Creek"

"What We Do in the Shadows"

Mejor miniserie

"Little Fires Everywhere"

"Mrs. America"

"Unbelievable"

"Unorthodox"

"Watchmen"

Mejor película para televisión

American Son

Bad Education

Dolly Parton: Here I Am

Breaking Bad

Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs The Reverend

Mejor actor de drama

Jason Bateman ("Ozark")

Sterling K. Brown ("This Is Us")

Steve Carell ("The Morning Show")

Brian Cox ("Succession")

Billy Porter ("Pose")

Jeremy Strong ("Succession")

Mejor actriz de drama

Jennifer Aniston ("The Morning Show")

Olivia Colman ("The Crown")

Jodie Comer ("Killing Eve")

Laura Linney ("Ozark")

Sandra Oh ("Killing Eve")

Zendaya ("Euphoria")

Mejor actor secundario en drama

Nicholas Braun (Succession)

Billy Crudup (The Morning Show)

Kieran Culkin (Succession)

Mark Duplass (The Morning Show)

Giancarlo Esposito (Better Call Saul)

Mathew Macfadyen (Succession)

Bradley Whitford (The Handmaid's Tale)

Jeffrey Wright (Westworld)

Mejor actriz secundaria en drama

Helena Bonham Carter (The Crown)

Laura Dern (Big Little Lies)

Julia Garner (Ozark)

Thandie Newton (Westworld)

Fiona Shaw (Killing Eve)

Sarah Snook (Succession)

Meryl Streep (Big Little Lies)

Samira Wiley (The Handmaid's Tale)

Mejor actor de comedia

Anthony Anderson ("Black-ish")

Don Cheadle ("Black Monday")

Ted Danson ("The Good Place")

Michael Douglas ("The Kominsky Method")

Eugene Levy ("Schitt's Creek")

Ramy Youssef ("Ramy")

Mejor actriz de comedia

Christina Applegate ("Dead to Me")

Rachel Brosnahan ("The Marvelous Mrs. Maisel")

Linda Cardellini ("Dead to Me")

Catherine O'Hara ("Schitt's Creek")

Issa Rae ("Insecure")

Tracee Ellis Ross ("Black-ish")

Mejor actor secundario de comedia

Mahershala Ali (Ramy)

Alan Arkin (The Kominsky Method)

Andre Braugher (Brooklyn Nine Nine)

Sterling K. Brown (The Marvelous Mrs. Maisel)

William Jackson Harper (The Good Place)

Daniel Levy (Schitt's Creek)

Tony Shalhoub (The Marvelous Mrs. Maisel)

Kenan Thompson (Saturday Night Live)

Mejor actriz secundaria de comedia

Alex Borstein (The Marvelous Mrs. Maisel)

D'Arcy Carden (The Good Place)

Betty Gilpin (GLOW)

Marin Hinkle (The Marvelous Mrs. Maisel)

Kate McKinnon (Saturday Night Live)

Annie Murphy (Schitt's Creek)

Yvonne Orji (Insecure)

Cecily Strong (Saturday Night Live)

Mejor actor de miniserie o película para televisión

Jeremy Irons ("Watchmen")

Hugh Jackman ("Bad Education")

Paul Mescal ("Normal People")

Jeremy Pope ("Hollywood")

Mark Ruffalo ("I Know This Much Is True")

Mejor actriz de miniserie o película de televisión

Cate Blanchett ("Mrs. America")

Shira Haas ("Unorthodox")

Regina King ("Watchmen")

Octavia Spencer ("Self Made")

Kerry Washinton ("Little Fires Everywhere")

Mejor actor secundario de miniserie o película para televisión

Yahya Abdul-Mateen I (Watchmen)

Jovan Adepo (Watchmen)

Tituss Burgess (Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs The Reverend)

Louis Gossett Jr. (Watchmen)

Dylan McDermott (Hollywood)

Jim Parsons (Hollywood)

Mejor actriz secundaria de miniserie o película para televisión

Uzo Aduba (Mrs America)

Toni Collette (Unbelievable)

Margo Martindale (Mrs America)

Jean Smart (Watchmen)

Holland Taylor (Hollywood)

Tracey Ullman (Mrs America)