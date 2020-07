Yadhira Carrillo sobre un posible regreso a la televisión: 'Estoy aquí con Juan de tiempo completo'

La vida de Yadhira Carrillo dio un giro repentino desde que aquel día en que su esposo, Juan Collado, fue trasladado al Reclusorio Norte, en donde permanece detenido desde hace ya un año. Sin embargo, nada ha impedido a la actriz salir adelante por sus propios medios, pues a la par de sus constantes visitas a la cárcel, no descuida su faceta como empresaria, sobre todo a largo de estos meses, en los que la pandemia de COVID-19 ha golpeado las finanzas de muchos emprendedores. Ante esta circunstancia, la intérprete ha puesto en marcha algunas estrategias para seguir generando ingresos con su negocio de ropa para bebé, mientras su regreso a la pantalla chica se ve lejano, tal cual lo ha declarado a la prensa en repetidas ocasiones.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

En su más reciente visita a la prisión, Yadhira compartió cómo ha logrado hacer frente a los embates de la situación actual, dando muestra de que si ha cumplido con su palabra de permanecer “al pie del cañón” junto a su esposo, también lo hará para mantener a flote su patrimonio. “Abrimos en el semáforo naranja, pero pusimos un letrero en internet y también la tienda, de que cuando alguien necesite algo, por favor, comunicarse a un número telefónico, entonces nos llaman y vamos y atendemos a la persona…”, compartió la actriz durante una entrevista con los medios de comunicación, retomada por el programa televisivo De Primera Mano.

Con toda sinceridad, la intérprete también dejó ver que la paciencia ha sido otra de sus mejores estrategias, destacando la importancia de mantenerse siempre muy activa, luchando contra viento y marea. “Tenemos que esperar para ver cómo se van dando las cosas, hay que trabajar, hay que echarle muchas ganas…”, aseguró, sin desaprovechar la oportunidad para brindar uno de sus acostumbrados consejos. “No hay que parar de trabajar y si tienes la oportunidad de hacerlo, bendito sea Dios, siempre…”, dijo de lo más optimista, reiterando el buen ánimo que mantiene a pesar todo lo que últimamente ha vivido.

VER GALERÍA

Siempre junto a su esposo

Ante las dudas que muchos pudieran tener, sobre si algún día retomará su trabajo en la televisión, Yadhira volvió a responder de manera contundente, afirmando que, por el momento, brindar apoyo a su esposo es su mayor prioridad. “Estoy aquí con Juan de tiempo completo, si no estoy aquí en el reclusorio, en casa, pero siempre ocupada y por el momento no he pensado en nada que tenga que ver con eso…”, confesó, aunque sin cerrarse a las oportunidades que pudieran surgir en algún instante. “Siempre se los he dicho, no se descarta, no sabemos en qué momento pueda suceder, pero hoy por hoy estoy aquí chicos, muy enfocada…”, agregó.

Yadhira Carrillo cuenta en quién se ha refugiado ante la adversidad

Por otro lado, la estrella dijo sentirse plena por el apoyo que tanto ella como los suyos han recibido desde que Juan fue llevado a prisión, un suceso que marcó su vida para siempre, pero como bien ha dicho, no solo le ha otorgado grandes enseñanzas, sino que además su relación sentimental ha podido fortalecerse. “Estamos muy agradecidos, la gente está siempre muy al pendiente, eso de verdad es un regalo, un regalo de Dios muy grande…”, comentó. Por ahora, asegura que su marido se encuentra muy bien y “muy cuidado”, resguardado en un espacio pequeño y sin mayor movilidad para evitar contagiarse de COVID-19, enteramente refugiado en la lectura y la oración. Entre otras cosas, y sin ahondar en aspectos legales, lamentó el rumbo que ha tomado todo a raíz del problema de salud actual que ha golpeado a México y el mundo entero, aunque prometió poner al tanto de todo a la prensa en cuanto tenga nuevas noticias. “El haberse atravesado la pandemia nos quitó cinco meses, que es muchisísimo, y luego estamos en espera. En cuanto sepa algo con muchísimo gusto se los comunico, mientras tanto, estaré aquí siempre…”, dijo.

VER GALERÍA