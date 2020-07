Andrea Legarreta le responde a los haters: 'Amo la edad que tengo'

Siempre sincera con sus fans, Andrea Legarreta utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer su postura sobre una situación que detectó el pasado 12 de junio, día de su cumpleaños número 49. Resulta que, entre las felicitaciones y los buenos deseos, también hubo algunos comentarios que fuera de lugar que hicieron reflexionar a la conductora quien, este fin de semana, utilizó este medio para mostrarse orgullosa de su edad y de la experiencia que los años le ha dado. Luciendo una playera con la leyenda escrita, “Julio de 1971 Edición limitada”, la presentadora reveló que nunca ha tenido intención de ocultar su edad: “Amo mi playera, amo la edad que tengo y lo que he vivido y aprendido. Me causa gracias que el día de mi cumpleaños algunas revistas y publicaciones en redes me felicitaban por mis 49 y había mujeres que se reían”, escribió en la primera parte del mensaje.

Andrea continuó narrando cómo algunas seguidoras la atacaron por el número de años que cumplió: “Algunas hablaban de lo vieja que estoy y otras decían que claro que yo no tengo 49, que tengo mucho más, que ellas eran pequeñas cuando me veían y que no debería quitarme la edad. Sinceramente siempre me ha parecido algo ridículo que la gente se quite años, pero cada quien, jamás he tenido problema con la edad, mía o de alguien más, no desprecio a nadie por ser una joven o mayor que yo. De hecho, la gente mayor que yo me genera mucho interés y respeto (tienen tanto por enseñarnos) a mis hijas las he enseñado a respetar, gozar y vivir la vida al máximo sin importar su edad y les recuerdo seguido que la vida es una y que sin importar los años que tengan vivan su vida a plenitud”, explicó.

En otra parte del mensaje, Andrea consideró ridículo el hecho de considerar una ofensa la edad de una persona: “Mientras más años cumplo más gozo, más valoro a las personas, los instantes, los placeres sencillos de la vida y menos me importan las situaciones conflictivas, los comentarios vacíos o los ataques y menos por mi edad. Acaso, ¿hay algo más estúpido que atacar a alguien por su edad?, qué hay en la cabeza de la gente que decide llamar momias a personas que tienen un gran recorrido por la vida, que han dejado huella y son ejemplo para otros con el paso de los años. He visto cómo insultan y agreden a grandes figuras porque ya se ven “viejos”, como si envejecer fuera algo malo. Y sólo si tenemos la fortuna de seguir vivos y cumplir años hasta envejecer, será que comprenderemos lo valioso que es la experiencia que sólo te dan los años”.

Para finalizar, Andrea aseguró que entiende de dónde vienen los ataques y deseó que los haters sepan que sus palabras no la hieren: “Cada quien da lo que es y lo que tiene en su cabeza y su corazón para dar. Yo sigo tratando de vivir la vida cómo venga, improvisando, aprendiendo lo que sí y lo que no de personas de todas las edades. Pero sobre todas las cosas, estoy agradecida por cada segundo de mi vida. ¡Dios me los bendiga hermosuras!”. Con este contundente mensaje, Andrea provocó la reacción de más de 61 mil de sus seguidores quienes le expresaron su cariño a través de lindos comentarios en los que resaltaron su belleza.

La edad sólo es un número

El pasado 12 de julio, día de su cumpleaños, Andrea Legarreta compartió en su Instagram un video con el que hizo un recorrido en imágenes de su vida. La conductora acompañó este material audiovisual con un mensaje en el que agradeció a la vida por llegar a esta edad plena y feliz: “La edad es sólo un número, hoy me siento más feliz, más plena y más viva que nunca. Si volviera a nacer no cambiaría un sólo instante para llegar al día de hoy con las personas con quienes comparto mi vida, mis amores, mi familia, amigos verdaderos y las bendiciones que tengo. Gracias a cada persona que se ha cruzado en mi camino con una enseñanza de vida, gracias por cada reto y cada risa. Gracias por cada lugar, cada baile, cada apapacho. Gracias a todos por sus buenos deseos. Que Dios les regrese multiplicados cada uno de sus buenos deseos hacia mí. A celebrar la vida como es, con lo que trae, improvisando, adaptándonos y valorando cada latido y cada respiración”, escribió.