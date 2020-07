Las condolencias de José Ron a Ariadne Díaz tras la pérdida que sufrió: 'Ella sabe que la quiero mucho'

La tristeza invadió el corazón de Ariadne Díaz, tras la partida de su “hermana querida”, como llamaba de cariño a su prima, Cinthya Raygoza Díaz, quien tenía tan solo 35 años de edad. Así lo compartió la estrella el pasado 23 de julio en sus redes sociales, espacio en el que recibió un sinfín de muestras de cariño por parte de sus fieles fanáticos y amigos cercanos, quienes han sido testigos de su vida a lo largo de estos meses, en los que ha preferido refugiarse con su familia en su natal Jalisco. Ahora, ha sido su ex, José Ron, quien ha abierto su corazón para enviar sus sinceras condolencias a la actriz, reiterándole el gran aprecio que le tiene, así como también a su esposo, Marcus Ornellas, con los que conserva una linda amistad.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Fue durante uno de sus recientes ensayos con la banda musical a la que pertenece, que Ron hizo un paréntesis para hablar con la prensa de esta situación, reaccionando incluso un poco sorprendido por esta noticia. “No sabía, me enteré hace ratito con compañeros de ustedes…”, dijo en un instante de la charla que fue retomada por varios medios de comunicación como el programa televisivo Sale El Sol. Por supuesto, el galán no dudó en enviarle un sentido mensaje a la intérprete, con la que mantuvo un noviazgo de un año y que concluyó a finales de 2013. “A ella le mando un fuerte abrazo, igual a Marcus, a ellos dos. Ella sabe que la quiero mucho y deseo que esté muy bien, que Dios la bendiga, es lamentable todo eso…”, comentó.

En la entrevista, y al ser cuestionado sobre si había convivido con la prima de Ariadne durante el tiempo que duró su romance, Ron respondió con toda sinceridad, mostrándose de lo más empático para desearle lo mejor a la estrella, que desde hace ya algún tiempo se mantiene alejada de los foros de televisión. “Casi no (convivía con su prima), pero siempre una pérdida de esas es muy lamentable y le deseo todo lo mejor…”, dijo el actor, quien se caracteriza por ser muy transparente al abordar aspectos de su vida personal.

VER GALERÍA

Recordemos que tras dar a conocer esta pérdida, fueron varios los famosos que le hicieron llegar a Ariadne una lluvia de mensajes con muestras de apoyo, aunque hasta el momento, Ron no se había expresado al respecto. “¡Un abrazo muy fuerte Ari! Lo siento mucho”, comentó Maite Perroni. “Ari lo siento muchísimo, ¡abrazo fuerte a tu corazón!”, escribió Angelique Boyer. “Lo siento hermosa... Dios con ella y con ustedes”, dijo Andrea Legarreta. Grettell Valdez, Mauricio Ochmann, Michelle Renaud y por su puesto su esposo Marcus reaccionaron ante lo sucedido, deseándole a la famosa pronto consuelo.

La razón detrás de la partida de su prima

A través del mensaje que Ariadne compartió en sus redes sociales, no solo contó lo difícil que fue para ella despedir a su incondicional prima, sino también las causas que dieron pie a este deceso que fue ocurriendo de manera gradual. “Cinthya Raygoza Díaz, mi hermana amada, mi amiga, mi confidente, mi ‘Titi’ hermosa partió hoy a sus 35 años, después de luchar por más de 7 años contra un condroblastoma en la columna, a pesar de todo, nunca dejó de vivir su vida, de ser una mamá extraordinaria y divertida, entre cirugías y tratamientos aprovechó cada momento para realizar sus sueños, nunca vi a nadie pasar por tanto dolor y aún así sonreírle a la vida. Hoy contigo se va una parte de mi alma y se queda con nosotros una parte de la tuya, tu hija amada. Siempre me harás falta aquí pero siempre, siempre te llevaré en todo lo que soy…”, escribió.

VER GALERÍA