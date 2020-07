Marimar Vega alza la voz sobre las críticas: ‘Las agresiones por parte de mujeres son infinitas’

Con el objetivo de poner un alto a la normalización de la violencia en redes sociales, Marimar Vega alzó la voz a través de su cuenta de Instagram donde compartió con sus seguidores una situación que considera fuera de lugar. Con una foto al lado de su novio, Horacio Pancheri, la actriz contó que cuando él comparte este tipo material en sus redes sociales, los comentarios negativos en su contra son una constante, sobre todo por parte de las mujeres, una práctica de la que aseguró no quiere formar parte. Debido a que han pasado juntos la cuarentena, Marimar y Horacio han realizado varias publicaciones, el uno con el otro; sin embargo, la actriz ha detectado que, en la cuenta del actor hay varios mensajes dedicados a ella que, si bien lo le afectan, no son textos que deben ser ignorados, más bien, se tiene que crear conciencia para que desaparezcan: “Comparto esto no porque me afecte a mi directamente, porque afortunadamente llevo muchos años trabajando en mí y en mi valor y para nada está puesto en esas cosas”, escribió en la primera parte del mensaje.

Marimar Vega detalló por qué consideró importante alzar la voz y ponerle un alto a sus detractores: “Lo comparto porque me duele mucho ver cómo no hemos aprendido nada, cada vez que mi novio comparte una foto mía en sus redes, las agresiones por parte de mujeres son infinitas. ¿Cómo las mujeres pueden seguir expresándose así ́ de las mujeres?, cómo seguimos pensando que decirle a alguien “vieja”, “fea”, “gorda” etc.… sigue estando bien o normal. No, no, está bien, no está normal la agresión de ningún tipo, dejemos de aceptar este tipo de comportamiento. Y repito, no lo pongo porque hagan algún tipo de daño a nuestra relación, lo expongo porque no quiero seguir siendo parte de normalizar las faltas de respeto de un ser humano a otro”, finalizó.

Las palabras de la actriz fueron aplaudidas por más de 60 mil de sus seguidores y de varias colegas actrices, como Fernanda Castillo, Claudia Álvarez, Cecilia Suárez y su hermana, Zuria Vega, quienes aplaudieron el mensaje de Marimar quien con estas líneas ha expresado su postura sobre los comentarios violentos en contra de cualquier persona. También resalta la reacción de Horacio Pancheri quien respaldó la postura de la actriz con la frase “Te amo”, un comentario que provocó la reacción de muchos de los seguidores de Marimar que resaltaron la caballerosidad del argentino, quien siempre suele dedicarle románticas publicaciones a su novia.

La cuarentena de amor de los actores

Tras pasar la contingencia sanitaria con Marimar, en Los Ángeles, Horacio regresó recientemente a México para incorporarse a la telenovela La mexicana y el güero, el actor dio detalles de cómo la cuarentena afianzó su noviazgo con la actriz: “Nos agarró el COVID allí en Los Ángeles, yo regresaba para hacer una serie con ella y nos agarró, así que decidimos quedarnos allá (…) Convivimos cuatro meses espectacular, nos conocimos un montón, aprendimos uno del otro, entre la cocina, el yoga, las meditaciones”, contó en entrevista para el programa Hoy. Para la pareja esta temporada fue inolvidable: “Estuvimos encerrados casi 120 días, una experiencia única, muy bonita y mucho amor, apoyándonos, acompañándonos. Está contenta ella que me salió trabajo, así que pronto ya vuelvo a estar con ella”, dijo.

Este fin de semana, el actor compartió en su cuenta de Instagram una foto al lado de Marimar y un clip donde aparecen ambos cantando el éxito de Soda Estéreo, Trátame Suavemente, en el video los vemos, ataviados en sus looks más casuales, mirándose a los ojos y entonando esta canción que provocó muchas reacciones por parte de los seguidores del argentino. Aunque Marimar no especificó a qué publicación se refería, cabe destacar que este clip fue lo último que ha compartido al lado de ella.