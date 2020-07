Adela Micha, la invitada más especial del cumpleaños número 29 de su hijo Carlos

Como el resto de los cumpleañeros este 2020, Carlos Micha se adecuó a la nueva normalidad para celebrar un año más de vida. En casa y rodeado de un selecto grupo de familia y amigos, el hijo mayor de Adela Micha, festejó sus 29 años, una fecha en la que el brindis tuvo que ser respetando la sana distancia. A través de su cuenta de Instagram, el joven empresario compartió varias imágenes de la reunión que organizó la tarde de este domingo en su casa, donde Adela Micha, su mamá, y su hermana Therese, fueron las invitadas más especiales. “29th”, escribió haciendo referencia a los años que cumplió. En las imágenes vemos a los amigos convocados a esta íntima fiesta en la que participaron menos de 15 personas. Entre las fotos que compartió, resalta una en la que aparece al lado de “sus mujeres”, su mamá y hermana, con quienes posee una relación entrañable.

En las imágenes, destaca el estilo de los Micha quienes, aunque este año no salieron de casa, presumieron sus looks más veraniegos en los que las gafas y pañoletas en la cabellera fueron parte de las tendencias que mostraron en esta convivencia donde, también vimos a Maca Carriedo, colaboradora y amiga de la periodista; además de otros amigos de Carlos con quienes disfrutó de un conjunto musical que amenizó la tarde. Encantada con el hecho de ver a su hijo feliz en su cumpleaños, Adela escribió en los comentarios de esta publicación: “Te amamos mucho”, más tarde, en sus historias, la periodista compartió otras fotos del festejo que acompañó de la leyenda “equipo”, haciendo referencia a sus compañeras de trabajo que asistieron a celebrar a su primogénito.

Aunque durante esta cuarentena, el cumpleañero, había estado un poco alejando de las redes sociales, esta fecha lo hizo retomar su actividad en Instagram donde, en mayo pasado, echó mano de la tecnología para compartir con sus seguidores un mensaje dedicado a Adela Micha por el Día de las Madres: “La mejor madre del mundo”, escribió al lado de un álbum en el que mostró una compilación de las mejores fotos al lado de la periodista y de su hermana, Therese. Carlos posee una relación inigualable con Micha quien, según ha revelado, fue su principal apoyo cuando decidió iniciar su carrera como empresario: “Mi mamá me ayudó cuando empecé, me dijo ‘Ten, ahí está y vas tú para adelante cómo puedas’. Y de ahí, hace cuatro años, empezamos”, declaró en 2018 Carlos al sitio Nación 321.

Los recuerdos de su verano en Grecia

Este 2020, Carlos Micha celebra de forma muy diferente a como festejó el año pasado cuando, con el objetivo de pasar su cumpleaños en un espectacular escenario, el joven, su mamá, su hermana y un grupo de amigos, viajaron a Mykonos, Grecia, donde pasaron el verano más especial en familia, luego de que el joven firmara su divorcio con Ivonne Betech, de quien se separó en julio de 2018. Más unidos que nunca, los Micha disfrutaron de estas vacaciones familiares desde donde, tanto Carlos como Adela, compartieron las fotos más especiales junto; como una en la que ella aparece feliz disfrutando de un beso en la mejilla de él, en aquella ocasión, la periodista escribió como descripción de dicha imagen: “Amores que matan nunca mueren. Te amo más y más y, cada día, muero”.

Además de amor, en aquel viaje, madre e hijos derrocharon estilo con sus looks más especiales para disfrutar de la fiesta en Mykonos donde, Carlos sopló la velita de su cumpleaños número 28, una fecha que celebró en un club a las orillas del mar. Esta tarde, el hijo de la periodista compartió un video de cómo la pasó aquel día donde no paró de bailar. Si bien este año no salieron del país, los Micha demostraron que no importa el escenario, ellos saben cómo pasarla bien pues, lo único que necesitan es mantenerse juntos.