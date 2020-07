Itatí Cantoral cuenta que la primera salida de sus hijos mayores fue a casa de su papá

Durante este confinamiento, Itatí Cantoral tuvo la fortuna de pasar la mayor parte del tiempo con sus hijos, José Eduardo y Roberto Daniel, los gemelos, de 19 años de edad y María Itatí, la pequeña, de 11 años. Después de su regreso al trabajo, luego de que se retomaron las grabaciones de La mexicana y el güero, la actriz no fue la única que dejó el aislamiento, sus hijos mayores, también realizaron su primera salida, pero sólo para cambiar de escenario y continuar su estancia voluntaria en casa. En entrevista para el programa Hoy, la actriz reveló que lo chicos están en casa de su papá, el también actor Eduardo Santamarina: “Ahora están con su padre José Eduardo y Roberto, los extraño, pero estoy con mi María Itatí”, comentó la actriz quien ha usado las redes sociales para mantenerse comunicada con sus fans durante esta cuarentena.

Tras revelar que ella ha retomado sus actividades laborales y que sus hijos mayores están en casa de sus papás, habló de María Itatí, su hija menor, quien continúa en confinamiento, una situación que reconoció no ha sido nada fácil: “Ella se graduó de quinto de primaria. Desgraciadamente sí (lo hizo de forma virtual), esperemos en Dios que ya se termine en verdad esto porque para los niños es, si para nosotros es complicado, para ellos más”, comentó. Para aligerar la situación, la hija de la actriz se ha convertido su gran cómplice en Tik Tok, una red social en la que la actriz ha ganado popularidad: “Las redes sociales son muy importantes para estar cerca de toda la gente, le mando un beso muy grande a todas mis seguidoras y seguidores, vamos a seguir ahí haciendo cosas lindas”.

Aprovechando que la plática estaba encaminada a sus hijos, Cantoral fue cuestionada sobre el noviazgo de su hijo Roberto Miguel y una joven llamara Zaira Renata con quien, según sus publicaciones, comenzaron a salir a principios de este 2020 y sostienen una relación a distancia, pues ella vive en California y él radica Guadalajara donde debutó como futbolista del equipo de la UDG: “Roberto es un niño hermoso. Si te hablo de la vida privada de mi hijo me matan. Gracias”, dijo. Por su parte, hace unos meses, Eduardo Santamarina sí ha confirmado que el joven ya tiene novia: “Roberto ya con novia, Sebastián, Romina, Julia está muy chiquita, falta Eduardo, y pues ahí ya huelo a suegro totalmente, declaradísimo. Bienvenidas las nueras y los yernos, los queremos muchos”, comentó durante en un encuentro con la prensa, en enero pasado.

Los gemelos se reencuentran con su papá

Después de cumplir con el confinamiento en casa de su mamá, los chicos, quienes celebraron a distancia el pasado Día del Padre, por fin se reencuentran con él. Durante el programa especial que en junio pasado se realizó en Sale el Sol por esta festividad, Eduardo Santamarina fue sorprendido, en una entrevista virtual, con mensajes de sus gemelos: “Gracias por enseñarme todos esos valores que siempre llevaré conmigo hasta el último de mis días y gracias por enseñarme tantas cosas. Yo me siento muy orgulloso de ti y te amo muchísimo”, le dijo su hijo Roberto, mientras que José Eduardo le comentó: “Hola pa’, ¡Feliz día! Nada más quería agradecerte por todas esas risas, esas idas a restaurantes, de verdad para mí tienen un espacio especial en mi corazón, especialmente, el viaje a Nueva York que me cambió la vida. Te quería agradecer por siempre estar presente y por siempre impulsarme a ser mejor y a seguir mis sueños. Te extraño mucho y espero que nos veamos pronto”.

Conmovido hasta lágrimas con este video donde Sebastián y Romina, hijos de Mayrín también le dedicaron unas lindas palabras, Santamarina dijo: “Me siento muy afortunado y muy orgulloso de todo lo que he hecho porque, luego uno como persona, o a mí me pasa que soy muy duro conmigo y me criticó, también hay que valorar las cosas que uno ha hecho. Mi familia, ustedes saben, es un título de película, Los míos, los tuyos y los nuestros, es una familia mixta y mira lo que hemos logrado Mayrín y yo, aunque es un trabajo en equipo, también lo han logrado los 7, todo ha fluido maravillosamente gracias a Dios”, comentó.