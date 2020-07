Irina Baeva no descarta la posibilidad de llegar al altar con Gabriel Soto: ‘Ya sucederá’ La actriz también reveló que durante el aislamiento se fortaleció su relación con el actor con quien se ha vuelto inseparable

Más enamorada que nunca, Irina Baeva está convencida de que Gabriel Soto es el hombre de su vida y, aunque están disfrutando de la etapa de enamoramiento, la actriz no descartó la idea de llegar al altar con el actor con quien tuvo la oportunidad de pasar la mayor parte del tiempo de esta contingencia sanitaria, en Acapulco, sitio que se convirtió en su refugio. Durante una sincera entrevista a TvyNovelas, la actriz fue cuestionada sobre si está en sus planea corto plazo darle el “sí, acepto”: “¡Híjole! Ese es un paso para el que nunca estamos preparados; cuando llega, simplemente te avientas y ya. Realmente no sé, que la vida nos sorprenda. No es algo que se descarta, pero ya sucederá en el momento en el que tenga que suceder”, respondió.

Durante esta conversación, Irina también habló de cómo disfrutó del confinamiento al lado de Soto con quien, asegura, no se cansa de compartir momentos inolvidables: “Sí, sin duda alguna. Pasar 24 horas juntos durante toda la semana es algo muy padre, porque nosotros, por cuestión de trabajo, muchas veces ni siquiera podemos coincidir. Incluso cuando grabamos Soltero con hijas él lo hacía en una locación y yo en otra, pero pasar todo este tiempo juntos nos hace ver si esto realmente funciona o no. Nosotros nunca nos hartamos del otro; al contrario, disfrutamos este tiempo en pareja, por lo que estamos más unidos, definitivamente”, comentó.

Aunque Irina y Gabriel se conocen muy bien, durante esta contingencia, ella descubrió una faceta del actor que la hizo reafirmar su amor por él: “Una de las cosas que también nos pasó es que mi familia se vino a pasar un mes en México y quedó atrapada por la cuarentena. Se quedaron más de 13 semanas. Ver cómo Gabriel convive con mi familia, cómo trata de aprender ruso, también es algo muy bonito. Me encanta cuando convive con mi sobrina, con sus hijas, y me gusta conocer su lado como papá. Eso es muy lindo, y quizás antes, por cuestión de tiempo, no había tenido la oportunidad de ver”, detalló.

Juntos se adaptan a la nueva normalidad

Durante este aislamiento, Irina no sólo pudo ver cómo convivió con su familia, él también disfrutó de la convivencia de la actriz con sus hijas Elissa y Miranda quien, durante este tiempo, pasaron varios días con ellos en Acapulco, según nos contó el actor, en exclusiva para ¡HOLA! México, en junio pasado cuando protagonizó una portada con Irina en la que contaron cómo su amor es aprueba de todo. Hace apenas unas semanas, los actores regresaron a la Ciudad de México para reincorporarse a la nueva normalidad en la que como primer compromiso laboral cumplieron con su participación en el programa Un minuto para ganar VIP, donde los vimos participar el pasado fin de semana.

Echando mano de la complicidad que poseen, Irina y Gabriel concursaron para conseguir el sueño de una pareja para la que ganar 200 mil pesos para que realizaran un festejo para celebrar su amor. Además de habilidad, durante el programa producido por Guillermo del Bosque, donde se mostraron divertidos y cómplices. Este fin de semana, además de verlos de regreso en la televisión, la pareja compartió varias fotos románticas que compartieron con sus fans a través de varias historias de Instagram, donde comparten sus mejores momentos con sus seguidores.