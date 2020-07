En la recta final de su embarazo, África Zavala revela que no descarta el parto bajo el agua La actriz aseguró que incluso quiere dar la bienvenida a su pequeño León en la intimidad de su hogar

Con la ilusión a flor de piel, África Zavala cuenta los días para convertirse en mamá, y ya en la recta final de su embarazo continúa afinando algunos detalles, pues tanto ella como su pareja, León Peraza, desean que su bebé nazca en casa, incluso no han descartado la idea de que el parto pueda darse bajo el agua. Por supuesto, la actriz reconoce que en medio de tanta emoción también se encuentra un poco nerviosa, pero ante todo trata de mantener una actitud positiva, pues a pesar del confinamiento, asegura que ha encontrado la manera de disfrutar de la dulce espera de una forma distinta, inspirada por el amor y los retos que implicará esta nueva faceta, de la que ha hecho partícipes a todos sus fanáticos.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Tan transparente como suele ser, África ha compartido cómo es que su cuerpo ha cambiado durante estos meses, a la par de tomar los cuidados necesarios para que todo marche sobre ruedas. “Ahorita llevo ocho kilos, entonces ha sido un kilo como por cada mes. Creo que es bastante bueno, lo que recomiendan…”, dijo en entrevista para TVyNovelas, dando el debido reconocimiento a su amado León, quien asegura ha permanecido a su lado en todo momento. “Él está conmigo apoyándome. La verdad es que ha sido muy padre y muy bonito ver cómo nos llevamos, creo que hacemos buen equipo…”, comentó la intérprete, que ha dejado ver parte de esa linda dinámica a través de sus redes sociales.

Estos días, África también se ha dado a la tarea de planear todo para cuando ocurra la llegada del bebé, revelando uno de sus más grandes deseos, aunque plenamente consciente de las circunstancias de salud actuales a raíz de la pandemia. “No descarto tener el parto en agua, porque eso me encantaría. Estamos investigando eso, por todo lo que está pasando…”, agregó la intérprete, que además espera cumplir otro de sus mayores deseos, dar la bienvenida a su pequeño en la intimidad de su hogar. “Mi idea es tratar de tenerlo natural, ojalá se pueda. Me encantaría, sería la mejor opción, pero también estamos viendo y pensando en la posibilidad de poder tenerlo en casa…”.

VER GALERÍA

A lo largo de su charla con la publicación, la protagonista de telenovelas no pudo contener su emoción, por tal motivo dejó al descubierto cuáles podrían ser esas palabras con las que reciba a su bebé, a quien ella y su pareja llamarán León. “Me imagino que las primeras palabras serán ‘bienvenido, te amamos, te vamos a cuidar’. No sé, ya veremos en ese momento con tanta emoción y tanta cosa…”. Y no solo eso, la actriz dio detalles de cómo va todo con la habitación del bebé, de la cual ha dado algunos vistazos en sus historias de Instagram en días pasados. “Ya estamos por terminar el cuartito, nos falta nada, estamos muy adelantados. En general son poquitas cosas las que nos faltan…”.

Lo más difícil en la recta final del embarazo

Recientemente, África habló a corazón abierto con el programa televisivo El Gordo y la Flaca, en donde ahondó en algunos aspectos de lo que ha resultado más difícil para ella en la recta final de su embarazo, y aunque muchos podrían pensar que se trata de algo físico, esto tiene que ver con una situación sentimental. “Lo más difícil ha sido estar lejos de mi familia… esa ha sido la parte que sí he sufrido mucho, quisiera estar con mi mamá, pero no se puede. Hay que protegerla y protegerse también. Ahorita embarazada es doble riesgo…”, contó, haciendo énfasis en las medidas de precaución que ha tomado debido a la pandemia de coronavirus.

VER GALERÍA