¡Abran paso a la ‘Diva del Bronx’! Espectacular, así llega JLo a los 51 años

Hoy hace 51 años nació en Nueva York una de sus representantes más destacadas a nivel mundial: JLo. Convertida en una de las estrellas más brillantes del panorama del espectáculo internacional, la Diva del Brox demuestra por qué lleva este sobrenombre y más guapa que nunca recibe este nuevo año. Como si fuera poseedora del elixir de la eterna juventud, la cantante llega más espectacular que nunca pues, ni la pandemia, ni el confinamiento impidieron que continuara con su saludable estilo de vida que, sin duda, es su “secreto” para mantenerse impecable siempre. Buena alimentación, ejercicio y una actitud positiva son algunos de los elementos que mantienen a JLo en equilibrio y que la hacen brillar, ya sea sobre un escenario, una alfombra roja o en su entorno familiar donde hoy es la consentida.

Aunque no dio detalles de cómo celebró este día, a través de su cuenta de Instagram compartió un mensaje en el que hizo un análisis de cómo ha cambiado el planeta y las condiciones desde su cumpleaños pasado hasta ahora: “¡Muchas gracias por tus hermosos deseos de cumpleaños! Mientras los leo a todos no puedo evitar pensar cómo pasé mi cumpleaños pasado con tantos de ustedes, disfrutando del verano y cómo este año es tan diferente. ¡Pero lo mismo es que todavía siento el amor de todos ustedes y espero que ustedes también lo sientan! A pesar de que el mundo ha cambiado tanto, aquí hay algo que nunca lo hará: ‘Te amo, te amo, te amo. ¡Es mi cumpleaños!’”, se lee como descripción de un video que le hicieron sus fans en el que le mandaron felicitaciones.

Como era de esperarse, el prometido de JLo, Alex Rodriguez le dedicó un romántico mensaje en Instagram que acompañó de un video en el que hizo un recuento de su historia de amor, desde el día en que se conocieron, hasta los momentos más felices de su noviazgo: “¡Feliz cumpleaños Macha! Cada momento contigo es mágico. Eres la mejor compañera, la mejor madre, la artista más increíble. Un modelo a seguir. Un héroe. Una inspiración. Estoy tan orgulloso de ti. Te amo”, en el clip, el exbeisbolista también incluyó fragmentos de los videos que catapultaron a la fama a su prometida quien se conmovió con su mensaje.

Agradecida por el gesto de su prometido, JLo le respondió: “Te amo y me siento tan bendecida hoy de tenerte para celebrar contigo baby”. Hace apenas una semana, el exbeisbolista regresó al trabajo luego de la cuarentena, situación que le provocó sentimientos encontrados pues, según publicó en su Instagram, atesora cada instante al lado de su familia: “Aunque extrañé estar en el juego, he apreciado mucho el tiempo adicional con la familia durante estos meses. Momentos como estos no tiene temporada baja, momentos como estos son mejores que ganar un campeonato, estos son para siempre”, escribió al lado de una foto en la aparecía al lado de JLo, los hijos de ella y las hijas de él.

Posponen su boda

Ante la pandemia mundial, en abril pasado, Jlo y Arod anunciaron que su boda, que tenían planeada para este año, será pospuesta. En entrevista con Ellen DeGeneres, Jlo dijo: “Sí ha afectado un poquito. Vamos a ver qué pasa y no sé qué pasará ahora en términos de fechas, por ahora no habrá boda ningún día de estos”, comentó cuando le preguntaron cómo iban los preparativos. Dejando claro que el amor predomina y que la boda puede esperar, JLo bromeó: “¿Hacemos una boda en Tik Tok?, es algo que realmente debemos pensar”.